Ponte o no ponte “arriveremo a Roma”, presidio a Messina il 14 dicembre

In vista di una manifestazione nazionale, appuntamento a piazza Lo Sardo per una mobilitazione permanente

MESSINA . La mobilitazione continua contro il ponte sullo Stretto. Il coordinamento No ponte dà appuntamento il 14 dicembre a Piazza Lo Sardo in vista di una manifestazione nazionale a Roma. Una vera e propria giornata no ponte nell’ambito di una mobilitazione permanente.

Sottolinea il coordinamento, di cui fanno parte varie realtà associative, comitati civici e partiti: “Ci siamo riuniti per fare il punto della situazione dopo l’importante e riuscita iniziativa del 15 novembre a Roma e alla luce del grottesco parere della commissone riguardo alla Valutazione dell’impatto ambientale Via e Vas (Valutazione ambientale strategica). È emersa la convinzione comune che la lotta deve continuare e che sicuramente il risultato non potrà che essere positivo. Ovvero la vittoria finale di un movimento e di un popolo che vuole utilizzare i soldi previsti per l’ipotetica costruzione del ponte sullo Stretto per finanziare le tante opere prioritarie di cui hanno bisogno i nostri territori. Vogliamo autostrade efficienti, strade secondarie e provinciali, ferrovie a doppio binario e alta velocità, la mitigazione del dissesto idrogeologico e il completamento delle opere incompiute esistenti da decenni, solo per citarne alcune.

La mobilitazione del movimento e delle organizzazioni no ponte, che è aperta all’intera comunità, è permanente per tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica e informare la cittadinanza rispetto alle dinamiche poco chiare che stanno accompagnando le azioni preliminari per l’ipotetica costruzione del ponte”.

“Chiediamo ai sindaci di scandagliare tutte le possibilità legali per opporsi al parere della commissione Via Vas”



E ancora: “Dall’incontro è emersa la necessità di perseguire tutte le strade possibili per bloccare l’opera e costringere i decisori politici ad indirizzare i finanziamenti sulle opere che avrebbero, invece, un impatto positivo sulla qualità della vita e del lavoro delle persone. Ognuno deve fare la propria parte ed è per questo che noi chiediamo ai sindaci di Messina, Villa San Giovanni, e degli altri Comuni interessati dai lavori del ponte, di scandagliare tutte le possibilità legali per impugnare e opporsi al parere della commissione Via Vas esitata qualche giorno fa. Noi proseguiremo la nostra battaglia nelle piazze e il 14 dicembre saremo a Piazza Lo Sardo a Messina per ribadire ancora una volta le ragioni che ci spingono ad opporci a questa inutile opera. Una mobilitazione continua e permanente che vedrà anche una manifestazione nazionale secondo la proposta scaturita il 15 novembre scorso a Roma. Al contempo si continuerà con le azioni legali e politiche, a livello nazionale ed europeo, per bloccare definitivamente il progetto del ponte sullo Stretto”.

