Ponte, Rete Civica lancia un appello al sindaco Basile: “Occasione storica per Messina”

Un appello per trasformare la costruzione del Ponte sullo Stretto in una “opportunità irripetibile di riscatto”. La Rete Civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno si rivolge al sindaco di Messina, Federico Basile, per chiedere un ruolo da protagonista per la città, affinché il Ponte diventi un vero e proprio “terremoto buono e costruttivo”, in netta contrapposizione al “terremoto cattivo e distruttivo che portò miseria e disperazione”.

L’associazione, presieduta dall’avvocato Fernando Rizzo, ha consegnato al primo cittadino un documento partendo da una premessa: “La Sicilia è un’anomalia planetaria in quanto è l’unica isola al mondo con più di 100 mila abitanti e distante dal continente meno di due miglia, che non sia collegata stabilmente alla terraferma”.

Una svolta ambientale e il costo dell’isolamento

La Rete Civica pone l’accento sui benefici ambientali dell’opera, citando uno studio che stima una “riduzione di anidride carbonica (CO₂) con il ponte aperto al pubblico” di almeno 149 mila tonnellate l’anno, oltre a un drastico calo di ossidi di azoto e polveri sottili.

Il documento mette in luce il prezzo pagato per questa anomalia geografica. L’Istituto Prometeia, si legge, “ha quantificato in € 6,5 miliardi il costo annuo che cittadini e imprese siciliane subiscono in assenza di continuità territoriale, pari al 7,3% del Pil regionale”.

Il ruolo del sindaco: “Protagonista nelle scelte”

Citando i meridionalisti Fortunato e De Sanctis, Rete Civica ribadisce un principio: “Non c’è sviluppo senza coesione, non c’è coesione senza mobilità, non c’è mobilità senza Infrastrutture”.

È qui che si delinea la richiesta fondamentale al sindaco Basile. Per la Rete Civica, “è essenziale che il sindaco della città sia protagonista nelle scelte significative per il contesto cittadino, chiedendo, se non imponendo, alla Stretto di Messina spa, alla società appaltatrice, al governo nazionale che prima di ogni cosa sia valorizzata l’occupazione messinese e le imprese messinesi e siciliane”.

La visione è quella di una città che, grazie alle nuove opere (stazioni, svincoli, pontili), si riappropri del suo “ruolo di perno tra Sicilia, Calabria e Mediterraneo”. L’associazione critica aspramente, invece, i “Comuni dirimpettai” i cui sindaci “si oppongono ideologicamente per ragioni di partito anti meridionali”.

