Ponte, Schifani: “Dalla Regione siciliana via libera ambientale”

L'annuncio da parte del presidente in merito al parere favorevole di una Commissione tecnica

Mentre infuria la polemica sul rischio sismico, novità riguardo al ponte sullo Stretto a livello regionale. “Il nucleo di coordinamento della Commissione tecnico-specialistica per le valutazioni ambientali per la Regione Siciliana ha espresso, all’unanimità parere favorevole, con prescrizioni, sull’istanza della società Stretto di Messina per la valutazione d’impatto ambientale relativa al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”. Ad annunciarlo è il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.

“Si tratta – afferma ilpresidente- di un passo decisivo per la realizzazione di un’infrastruttura che non è soltanto un simbolo di progresso, ma un’opera strategica e di importanza cruciale per la nostra regione. La Sicilia, partecipando al finanziamento del progetto con i fondi Fsc, dimostra ancora una volta la propria volontà di sostenere uno sviluppo infrastrutturale che potrà favorire la crescita economica, l’occupazione e migliorare significativamente la qualità della vita dei nostri cittadini, garantendo collegamenti più rapidi e sicuri”.

“Verso un positivo avanzamento della procedura di valutazione ambientale sul ponte”

“Sono certo che il parere trasmesso alla Commissione Via-Vas nazionale, che si esprimerà nei prossimi giorni – conclude Schifani – costituirà un elemento importante per il positivo avanzamento dell’intera procedura di valutazione ambientale, portandoci sempre più vicini alla realizzazione di un progetto che rappresenta una sfida e un’opportunità per la nostra Isola e per l’intero Paese”.

