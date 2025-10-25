 Ponte sullo Stretto, 3.850 candidature in un solo giorno

Redazione

sabato 25 Ottobre 2025 - 21:50

In attesa della decisione finale della Corte dei Conti, si accelera sul fronte delle risorse umane

ROMA (ITALPRESS) – Sono già 3.850 le candidature arrivate in poco più di 24 ore dall’annuncio da parte di Webuild dell’avvio della selezione per le prime assunzioni legate alla realizzazione del Ponte sullo STRETTO di Messina. Secondo quanto appreso da Italpress, il sito ufficiale del Gruppo ha registrato oltre 50.000 accessi da ieri, dato che testimonia l’enorme interesse per il progetto, considerato tra i più strategici per il rilancio infrastrutturale del Paese.

La nota stampa diffusa il 24 ottobre ha confermato che è in corso la raccolta di candidature per posizioni per staff e operai destinati ad Eurolink, il consorzio guidato da Webuild incaricato della realizzazione dell’opera. In attesa della decisione finale della Corte dei Conti, si accelera quindi sul fronte delle risorse umane, puntando a formazione e assunzioni per costruire una squadra di professionisti e giovani talenti pronti a contribuire a un’opera che cambierà il volto del Mezzogiorno e del Paese intero. (ITALPRESS)

