Ponte sullo Stretto. WeBuild apre le candidature per le assunzioni: “Migliaia di posti di lavoro”

L'azienda incaricata della costruzione dell'opera avvia la selezione, in attesa della decisione finale della Corte dei conti. Ecco come candidarsi

Via alle selezioni per assumere migliaia di uomini e donne per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. Le candidature per le assunzioni da parte di Eurolink dovranno essere inviate a questo link. Lo comunica WeBuild.

In attesa della decisione finale della Corte dei Conti, “si accelera sul fronte delle risorse umane, puntando a formazione e assunzioni per costruire una squadra di professionisti e giovani talenti pronti a contribuire a un’opera che cambierà il volto del Mezzogiorno e del Paese intero”.

Per supportare la realizzazione di questo progetto, Webuild fa perno sul sistema di scuole di “Cantiere Lavoro Italia” che coinvolge operai e impiegati nei percorsi di inserimento al lavoro, specializzazione e sviluppo delle competenze.

Comunica Webuild: “Lanciato nel 2023, il programma “Cantiere Lavoro Italia”, che ad oggi ha formato circa 1.700 persone tra operai ed impiegati, ha l’obiettivo di valorizzare il capitale umano e creare occupazione qualificata sul territorio. Rivolto sia a giovani senza esperienza che a risorse da riqualificare, offre percorsi formativi concreti e opportunità di inserimento nei cantieri”.

“Nel Sud Italia, Webuild – in collaborazione con le Scuole Edili – ha infatti costruito una rete di centri formativi per preparare le nuove generazioni alle sfide delle grandi infrastrutture complesse: dalle scuole di cantiere in Calabria per la formazione specializzata di operai e staff, al centro attivo in Campania, fino al laboratorio formativo di Bovino (Foggia) in Puglia, che rappresentano un punto di riferimento per lo sviluppo delle competenze tecniche nel territorio”.

“In Sicilia, il Centro di addestramento avanzato di Belpasso (CT), inaugurato nel novembre 2023 in collaborazione con la Regione Siciliana, è oggi il fulcro della formazione sullo scavo meccanizzato. Dotato di simulatori Tbm (Tunnel boring machine / Talpa meccanizzata) e macchinari all’avanguardia, il centro offre un’esperienza formativa grazie alla docenza di esperti interni e professionisti esterni”.

“In linea con il protocollo siglato con la Regione Siciliana, la Regione Calabria e la Regione Campania, Webuild ha inoltre promosso molte iniziative per attrarre nuovi candidati: collaborazioni con scuole e università, giornate di reclutamento e attività di orientamento sul territorio”.

Articoli correlati