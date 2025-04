Ponte sullo Stretto, Bonelli diffida il Cipess

Il deputato di Avs e portavoce di Europa Verde scrive al Comitato e alla presidente Meloni: "Troppe incertezze sull'impatto ambientale"

Ponte sullo Stretto: arriva una diffida al Cipess da Angelo Bonelli. Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra (Avs) e portavoce nazionale di Europa Verde scrive al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per il leader verde, il progetto è incompleto perché privo del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

“Vizi nelle procedure e rimangono incertezze sull’impatto ambientale del ponte”

Ma quali sono gli altri rilievi? Bonelli evidenzia “gravi vizi intervenuti nelle procedure fin qui espletate e il mancato perfezionamento delle fasi dell’iter procedimentale relativo al progetto per la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria”. E diffida il Comitato, invitandolo “ad astenersi dal procedere all’esame della documentazione pervenuta e dal compimento di ogni ulteriore atto finalizzato all’approvazione del progetto”. E comunica che, “in caso contrario e senza ulteriore avviso, si riserva di agire in tutte le sedi, anche giudiziarie, ai fini di tutelare gli interessi rappresentati”.

Osserva il deputato: “A distanza di oltre vent’anni dall’approvazione del progetto preliminare permangono le medesime conclusioni nelle diverse procedure svolte in merito alla Vinca (Valutazione d’incidenza ambientale). Non è possibile escludere che il progetto determinerà incidenza significative, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul sito Natura 2000, come conferma il più recente Parere del 13 dicembre 2024. E ciò senza che il Proponente abbia nel corso degli anni valutato alcuna proposta progettuale alternativa, verificando che non vi sia altra soluzione rispetto al progetto del Ponte a campata unica, meno dannosa per gli habitat e le specie e per l’integrità dei siti di Natura 2000 interessati”.

Tuttavia, lo strumento della diffida non convince fino in fondo. Non dimentichiamo che il governo Meloni ha detto “sì” al ponte per “motivi di rilevante interesse pubblico”. Forse, in ultima istanza, l’Europa potrebbe fermare l’operazione, qualora ci fossero le condizioni. In sede di parere, la Commissione europea dovrebbe approfondire misure di compensazione ed eventuali alternative progettuali.

