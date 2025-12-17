Messina. Il 21 dicembre Eugenio Finardi al Palacultura

L’artista porta in scena le canzoni del suo ultimo album “Tutto” accanto ai brani che hanno segnato la sua carriera

Eugenio Finardi sarà in concerto in Calabria e in Sicilia con il suo tour Tutto ’75-’25.

L’artista, infatti, si esibirà il 19 dicembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria, il 21 dicembre all’Auditorium Palacultura di Messina e il 22 dicembre al Teatro Golden di Palermo.

Tutto ‘75-’25 è l’anima più elettrica e viscerale della musica di Eugenio Finardi, che torna alla potenza del suono e della band per attraversare cinquant’anni di musica in dialogo tra passato e presente.

Sul palco, insieme a Giuvazza Maggiore (chitarre), Claudio Arfinengo (batteria) e Maximilian Agostini (tastiere), l’artista porta in scena le canzoni del suo ultimo album “Tutto” accanto ai brani che hanno segnato la sua carriera, senza mai indulgere alla nostalgia ma con la stessa curiosità e urgenza che lo accompagnano da sempre.

Il tour è organizzato da IMARTS – International Music And Arts e i biglietti sono in prevendita al link: https://linktr.ee/EugenioFinardi_TOUR.

Inoltre, l’artista è in giro per l’Italia con Voce umana, lo spettacolo teatrale in cui al centro c’è la parola, la riflessione, la memoria viva. Eugenio Finardi costruisce un percorso fatto di quadri, ognuno composto da un monologo e da una canzone: un intreccio di suoni e pensieri in cui la voce diventa protagonista assoluta — quella che incita, che consola, che inquieta, che lenisce. È un viaggio che attraversa i sentimenti e la spiritualità, toccando temi universali come l’amore, il caso e il senso della vita, e che rende omaggio alle tante “voci” incontrate lungo la strada: da Demetrio Stratos a Franco Battiato, da Alice a Fabrizio De André. Con Eugenio sul palco, ancora una volta, Giuvazza, che accompagna lo spettacolo anche con sonorizzazioni e momenti evocativi.

A 50 anni dal suo primo disco “Non gettate alcun oggetto dai finestrini”, è disponibile in digitale, in cd e in vinile “Tutto”, il nuovo album di inediti.

Distribuito da ADA Music Italy, “Tutto” arriva a 11 anni da “Fibrillante” (2014) e a 3 dalla raccolta “Euphonia Suite” (2022). Con questo disco, il 20° di brani originali, Eugenio Finardi firma quella che potrebbe essere la sua ultima opera inedita, una sorta di testamento musicale e spirituale, carico di consapevolezza, libertà espressiva e ricerca interiore.

Capace di fondere il linguaggio cantautorale con una nuova forma di sperimentazione lirica e sonora, gli 11 brani che compongono l’album affrontano con lucidità e sensibilità i grandi temi del presente: dalla crisi sociale e politica ai misteri dell’esistenza, passando per riflessioni su amore, destino, fisica quantistica e spiritualità.