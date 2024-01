Ponte sullo Stretto. Ciucci: “Il progetto aggiornato sarà approvato a metà febbraio”

Il presidente della società Stretto di Messina in visita a Palazzo Zanca e a colloquio col sindaco Basile

“Stiamo lavorando senza pause per aggiornare il progetto definitivo, contiamo di approvarlo in Consiglio di amministrazione a metà febbraio”.

Così il presidente della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, in visita a Palazzo Zanca e a colloquio col sindaco Federico Basile.

Punti informativi a Messina e Villa

Argomento, ovviamente, il Ponte sullo Stretto. “Prossimamente apriremo un punto informativo a Messina e uno a Villa – dice Ciucci -. Quello odierno è un incontro per un aggiornamento, come ce ne saranno altri più di frequente man mano che l’attività procede e il progetto acquisisce più concretezza”.

L’avvio dei lavori

E’ confermato l’avvio dei lavori nell’estate 2024? “E’ l’obiettivo che contiamo di raggiungere – risponde -. Il progetto è quello del 2011 nei suoi fondamentali ma è da rivisitare per aspetti innovativi, materiali, norme costruttive e situazioni ambientali. Contiamo nella prima metà di febbraio di poterlo portare in cda. In quel momento si avvierà la conferenza di servizi e la valutazione impatto ambientale”.

Basile: “Piena collaborazione”

Il sindaco Basile ha confermato “la piena collaborazione per gli adempimenti previsti ai fini degli espropri e della comunicazione alla cittadinanza delle varie fasi operative. La nostra città ha un ruolo centrale nell’ambito della realizzazione dell’opera, come nella individuazione delle opere di accompagnamento e di pianificazione infrastrutturale in generale con l’obiettivo di massimizzare le ricadute positive del ponte sul nostro territorio”.