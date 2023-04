Ponte sullo Stretto, Gallo: "Votato no alle pregiudiziali, vogliamo confrontarci sui contenuti" - Tempostretto

Il parlamentare nazionale: "Non è una cambiale in bianco al Governo". A Montecitorio incontro con il sindaco di Messina Basile

ROMA – “Questa mattina ho votato no alle pregiudiziali presentate da alcuni gruppi di opposizione che chiedevano il non doversi procedere nella discussione del decreto legge che reca disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”. Lo afferma, in una dichiarazione, l’onorevole Francesco Gallo, deputato di Sud chiama Nord, eletto nel collegio uninominale di Messina della Camera dei Deputati. “Non è una cambiale in bianco al Governo – ha precisato il parlamentare di SCN- al contrario intendiamo valutare l’atteggiamento della maggioranza di Governo nei confronti dell’impatto che avrà la costruzione del ponte sulla città di Messina e quali conseguenti opere compensative intendono proporre per fronteggiare i disagi che un cantiere di quelle dimensione inevitabilmente produrrà. Ci sembra che questa sia la vera materia del contendere – ha proseguito l’onorevole Gallo – visto che si tratta di un cantiere che durerà per anni e che interviene in un territorio antropizzato. Non servono battaglie ideologiche pro e contro il Ponte, serve fare l’interesse delle comunità che abitano quei territori e favorire la modernizzazione del Paese. Stamani mi sono inoltre incontrato a Montecitorio con il sindaco di Messina Federico Basile – conclude Gallo – per fare il punto sui contenuti dell’audizione che si terrà lunedì 17 aprile presso le Commissioni congiunte Ambiente e Trasporti della Camera dei deputati”.