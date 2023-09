Ponte sullo Stretto. Nominati dal MIT i componenti Comitato Tecnico Scientifico - Tempostretto

"Un CTS di altissimo profilo nominato dal MIT del Ministro Salvini, che ha scelto il meglio dei professionisti sottoposti alla sua valutazione"

REGGIO CALABRIA- “Un Comitato Tecnico Scientifico di altissimo profilo nominato dal MIT del Ministro Salvini, che ha scelto il meglio dei professionisti sottoposti alla sua valutazione. A coordinare la squadra tecnica sarà il geologo prof. Alberto Prestininzi, originario di Caulonia, già ordinario di Ingegneria della Terra presso l’Università Sapienza di Roma. Ne fanno parte i prof. Claudio Borri, Andrea Taras, Sara Muggiasca, Mauro Dolce, Francesco Karrer, Giuseppe Muscolino, Paolo Fuschi e Alessio Ferrar. Un gruppo di lavoro di altissimo livello che saprà, certamente, contribuire concretamente al percorso che si dovrà assumere per la realizzazione della più importante opera che si realizzerà in Europa e, forse, nel mondo”. E’ quanto afferma in una nota il commissario regionale della Lega, Giacomo Saccomanno. “Un passo avanti importante – lo ha definito sempre Saccomanno – che accompagnerà, ora, il deposito della progettazione integrata e rivista con le tecnologie avanzate ed innovative. Tutti sono ben consapevoli della volontà del Ministro Salvini di correre per vedere al più presto posata la prima pietra di questa opera fondamentale per lo sviluppo e la crescita di tutto il sud e, verosimilmente, della stessa Italia. Un forte augurio di buon lavoro al CTS che accompagnerà il cammino verso la realizzazione del ponte più lungo del mondo”.