 Ponte sullo Stretto, Salvini: "In pochi giorni 45mila domande per lavorare al progetto"

Ponte sullo Stretto, Salvini: “In pochi giorni 45mila domande per lavorare al progetto”

Redazione

Ponte sullo Stretto, Salvini: “In pochi giorni 45mila domande per lavorare al progetto”

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mercoledì 20 Maggio 2026 - 15:00

Le dichiarazioni del ministro sull'opera controversa: "Questo fa capire la fame, la voglia e l'utilità dello strumento"

TRENTO – Matteo Salvini è tornato a parlare del Ponte sullo Stretto di Messina. Lo ha fatto a Trento, intervenendo al Festival dell’Economia di Trento organizzato da Il Sole24Ore.

Come riportato da “Il Sole 24 Ore Radiocor”, il vicepremier e ministro di Infrastrutture e Trasporti ha dichiarato: “Il Ponte di Messina sarà una eccezionale promozione per l’ingegneria italiana nel mondo. Immaginate che per partecipare alla costruzione del Ponte sono state inviate 45mila domande in pochi giorni per lavorare al progetto. Per farvi capire la fame, la voglia e l’utilità dello strumento”.

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