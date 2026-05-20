 Elezioni, Sciacca: "Priorità alla cultura con l'architetto Principato" VIDEO

Elezioni, Sciacca: “Priorità alla cultura con l’architetto Principato” VIDEO

Marco Olivieri

Elezioni, Sciacca: “Priorità alla cultura con l’architetto Principato” VIDEO

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mercoledì 20 Maggio 2026 - 15:30

Il candidato sindaco civico ha come obiettivo la riscoperta dei luoghi dimenticati di Messina

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Il mio progetto per la cultura a Messina? Basterebbe leggere i contenuti che l’architetto Nino Principato (assessore designato, n.d.r.) ha sviluppato proprio sugli aspetti culturali e sulla conoscenza di tutti quei luoghi abbandonati in città. Noi facciamo sempre flash mob, dal Tirone a Giostra, con la villa De Gregorio, solo per fare degli esempi, per consentire ai cittadini di conoscere le bellezze naturali spesso dimenticate”. Così Gaetano Sciacca, candidato sindaco civico di Rinascita Messina.

Continua l’ingegnere: “Quello culturale è un punto fondamentale del nostro programma, oltre alla viabilità e alla messa in sicurezza del territorio. Cultura e ambiente, con al centro la conoscenza del territorio, sono elementi fondanti del nostro progetto per Messina”.

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