Ponte sullo Stretto, Ue e rapporti con il territorio: l’eurodeputato Stancanelli in commissione

Il leghista è stato ospite in aula della commissione presieduta da Emilia Rotondo

MESSINA – La terza commissione consiliare, presieduta da Emilia Rotondo, esponente della Lega, ha ospitato l’europarlamentare Raffaele Stancanelli, dello stesso partito. Il tema all’ordine del giorno è stato quello dell’organizzazione delle commissioni nel Parlamento europeo, con i riflettori accesi sul rapporto tra territorio e Ue e sulla costruzione del Ponte sullo Stretto. Con lui in aula anche gli assessori Mondello e Carreri.

Stancanelli su territorio, Ue e Ponte

Stancanelli ha sottolineato che “per avere ricaduta a livello locale il lavoro che si fa a Bruxelles ha bisogno di collaborazione con gli amministratori locali, di attività serie per studiare progetti e metterli in esecuzione. Le risorse messe a disposizione dall’Europa si devono saper utilizzare risorse, non muovendosi all’ultimo minuto, ma con progetti già pronti e cantierabili e una programmazione che guardi al futuro e non all’immediato”.

Per quanto riguarda il ponte sullo Stretto, Stancanelli ha invece spiegato “che non è un problema siciliano ma nazionale che dobbiamo attenzionare e l’Europa ha dato una grande aiuto. Devo dare atto al ministro Salvini per il grande lavoro che ha fatto in questo senso”.

Rotondo: “Riunione stimolante”

Soddisfatta la presidente Emilia Rotondo: “Sono molto orgogliosa di aver organizzato questo incontro con il deputato europeo della Lega Raffaele Stancanelli. La Commissione che ho l’onore di presiedere ha, tra le varie deleghe, quella dei Rapporti con le istituzioni europee e delle Attività produttive e a Bruxelles l’onorevole Stancanelli fa parte proprio della Commissione le cui competenze combaciano con queste. Invitarlo in III Commissione mi è sembrata un’opportunità da cogliere al volo, così da avere un panorama completo su quello che succede nel Parlamento europeo. È stata una riunione stimolante, durante la quale sono stati chiariti diversi aspetti importanti per il nostro territorio”.