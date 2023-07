Porti. Dal Mit sei milioni e 600mila euro per zona falcata, Tremestieri e Milazzo - Tempostretto

Lo annuncia l'Autorità di sistema portuale dello Stretto. Mega: "Entro metà ottobre le gare di progettazione"

MESSINA – 6.600.000 euro per il miglioramento della zona falcata a Messina, per il supporto al nuovo porto di Tremestieri e il potenziamento del porto di Milazzo. Entro metà ottobre le gare di progettazione. Lo comunica l’Adsp, Autorità di sistema portuale dello Stretto. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti erogato un acconto di 14,7 milioni di euro alle 12 Autorità di sistema portuale. Questo finanziamento è destinato ad implementare, mettere in sicurezza e realizzare infrastrutture cruciali per lo sviluppo delle importanti aree portuali, sia per le merci che per i passeggeri. Commenta il presidente Mario Mega: “Un altro importante successo della mia gestione. Fondi per progettazioni di opere strategiche per i porti assegnati dal Mit sulla scorta di una lunga e approfondita istruttoria partita da richieste delle stesse Autorità portuali”.

Mega: “Cambiamo volto ai porti”

Continua Mega: “All’Adsp vanno 6.600.000 euro (pari a circa il 45% del fondo complessivo assegnato a tutti i porti nazionali) per tre interventi che consentiranno di avviare lavori per oltre 350.000.000 di euro. Una bella soddisfazione, che testimonia anche l’attenzione del ministero alla nostra Autorità, per questo primo risultato raggiunto che ora però ci impegnerà in maniera importante. Entro metà ottobre dovranno partire le gare di progettazione. Ma i colleghi in Adsp sono pronti a sostenere, nonostante il periodo estivo, anche questo sforzo perché consapevoli che anche questo consentirà di cambiare volto ai nostri porti. E non abbiamo intenzione di fermarci”.

Autorità di Sistema Portuale dello Stretto