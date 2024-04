Porto di Sant’Agata, c’è la copertura regionale

Il sindaco Mancuso spiega quali sono i prossimi passaggi dell'opera dopo il sì al finanziamento per oltre 17 milioni di euro

“La copertura finanziaria di 17.555.126,11 euro destinata dalla Giunta regionale siciliana per il Porto dei Nebrodi di Sant’Agata di Militello, con la delibera di Riprogrammazione del Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020, è una notizia che attendevamo da tempo e che accogliamo con grande soddisfazione”.

Parola al sindaco

Il sindaco santagatese Bruno Mancuso non nasconde la soddisfazione per la copertura finanziaria regionale del progetto: “Un obiettivo di importanza fondamentale per cui i ringraziamenti vanno al Presidente ed agli esponenti tutti del Governo siciliano, agli Onorevoli parlamentari regionali e ai dirigenti e funzionari dei vari dipartimenti che si sono impegnati ognuno per il proprio ruolo affinché fosse salvaguardata un’opera di straordinario interesse per Sant’Agata e per tutto il territorio dei Nebrodi”.

I prossimi passaggi del progetto

Il finanziamento servirà a mettere in sicurezza l’appalto in corso, per cui ammontano a poco più di 6,8 milioni i lavori residui da eseguire, e finanziare l’intervento complementare per la protezione della diga di sopraflutto ed il ripristino della funzionalità delle banchine esistenti, con un importo complessivo di 10.78.467,69 euro. A giorni la riunione tra il direttore dei lavori, i rappresentanti dell’impresa e il responsabile unico del procedimento.

Impresa dovrà consegnare documentazione

“Solleciteremo ancora una volta all’impresa la formalizzazione della documentazione richiesta dagli uffici regionali per la conclusione delle rituali procedure di verifica e la condivisione di un preciso e plausibile cronoprogramma da rispettare rigorosamente e senza tergiversare ulteriormente, con un impegno massiccio di manodopera, al fine di giungere in tempi ragionevoli alla consegna dell’opera, sulla quale la comunità tutta ripone eccezionali aspettative ai fini dello sviluppo futuro”, dichiara il primo cittadino.