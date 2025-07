Porto di Tremestieri, avviate le operazioni di dragaggio FOTO

La motonave è entrata in azione per liberare lo scivolo 2. Si conta di ultimare i lavori entro sette giorni

MESSINA – Sono finalmente iniziate le operazioni di dragaggio del porto di Tremestieri. Un intervento atteso dal 26 marzo scorso, quando uno dei due scivoli è rimasto insabbiato in seguito alle mareggiate e al vento dei giorni precedenti. Oggi è entrata in azione la motonave “Giuseppe Cucco” della società “La Dragaggi”, che opererà per la C.T.F. Srl di Barcellona Pozzo di Gotto, su incarico dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

Per dare il via alle operazioni di ripristino dello scivolo e ottenere le autorizzazioni dalla Regione ci sono voluti ben 4 mesi.

I lavori dovrebbero durare circa una settimana, con l’obiettivo di ultimarli prima dell’incremento di traffico legato al periodo agostano. Il materiale dragato sarà trasferito via mare e sversato in due apposite aree di spiaggia sommersa situate a nord del porto di Tremestieri.

L’ordinanza numero 111/2025 della Capitaneria di Porto disciplinerà le attività di rimozione dei sedimenti accumulati nel passo di accesso dell’approdo. Durante l’esecuzione dei lavori, sono imposte precise restrizioni al traffico marittimo: