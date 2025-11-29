 Porto di Tremestieri. La Uil: “Silenzio inaccettabile, c’è chi non vuole che si faccia”

Porto di Tremestieri. La Uil: “Silenzio inaccettabile, c’è chi non vuole che si faccia”

Redazione

Porto di Tremestieri. La Uil: “Silenzio inaccettabile, c’è chi non vuole che si faccia”

sabato 29 Novembre 2025 - 10:00

Il sindacato chiede chiarezza sui lavori in corso, che non vanno oltre un avanzamento del 37 %

“Dobbiamo registrare l’assordante ed inaccettabile silenzio da parte di chi, al contrario, dovrebbe, in tempo reale, comunicare alla collettività lo stato dei lavori e, soprattutto, con altrettanta trasparenza, le reali problematiche che si addensano sempre più pericolosamente nell’appalto del porto di Tremestieri”.

Lo dicono Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Pasquale De Vardo e Antonino Di Mento, segretari generali di Feneal Uil e Uil Trasporti Messina.

“I fatti sono chiari e non possono essere modificati: oggi le lavorazioni del porto di Tremestieri sono, ad essere generosi, soltanto al 37%; inoltre, dei lavori della diga foranea, che è il cuore dell’opera, non c’è traccia e, conseguentemente, la data di consegna dell’infrastruttura prevista nell’ottobre 2026 appare, purtroppo, un’assoluta chimera. Inoltre, vi sono anche gravi frizioni tra la ditta appaltatrice e l’attuale concessionaria del porto riguardo addirittura il banale transito dei mezzi nell’area di cantiere. La traduzione di questo caos si può riassumere con una sola parola, vale a dire: incompiuta: è questa la concreta e nefasta prospettiva che incombe pericolosamente. Pertanto, lanciamo un allarme che investe tutti i soggetti istituzionali, a partire dal commissario per la realizzazione del porto, Di Sarcina, al sindaco Basile nella qualità di stazione appaltante e al presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, Rizzo”.

La Uil reitera “una richiesta urgente di incontro protocollata qualche tempo fa al presidente Rizzo per affrontare la problematica ed avere dati ufficiali che non possono più essere nascosti o frutto di incontri carbonari che non coinvolgano pienamente la città che deve avere ben chiare le idee su questa vicenda di ordinaria e maldestra burocrazia poiché è lampante che c’è chi lavora scientemente per l’affossamento dell’appalto dell’infrastruttura e per la sua mancata realizzazione” – concludono Ivan Tripodi, Pasquale De Vardo e Antonino Di Mento.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
La crescita del fotovoltaico pubblico a Messina: energia pulita che fa risparmiare
Milazzo, scontro tra due auto nella notte
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED