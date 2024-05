Postazione di continuità assistenziale a Casalvecchio: nuova sede in Piazza Caduti

Trasferimento completato per un servizio sanitario più efficiente e fruibile

CASALVECCHIO – L’Azienda sanitaria provinciale di Messina ha reso noto che a partire da oggi, 20 maggio, la postazione di continuità assistenziale di Casalvecchio Siculo ha una nuova sede. Il servizio, che prima si trovava in piazza Croce, è stato trasferito in un ambiente più moderno e funzionale in Piazza Caduti 2. L’operazione, curata dall’ufficio tecnico del Distretto di Taormina, ha visto la completa ristrutturazione dei locali, dotati ora di un impianto di illuminazione e climatizzazione adeguati alle esigenze del servizio.

In attesa del definitivo trasferimento dell’utenza telefonica, la nuova sede sarà raggiungibile tramite un numero di cellulare provvisorio che verrà comunicato a breve. Per garantire la continuità del servizio, sarà attivo un sistema di trasferimento di chiamata che smisterà le telefonate sul nuovo numero.

Questo trasferimento – è stato evidenziato – rappresenta un passo importante per migliorare l’accessibilità e l’efficienza dei servizi di assistenza sanitaria nella zona di Casalvecchio Siculo. I nuovi locali, più ampi e luminosi, offrono un ambiente confortevole sia per i pazienti che per il personale medico e paramedico. Inoltre, la nuova sede è situata in una zona centrale e facilmente raggiungibile, anche con i mezzi pubblici. L’Asp di Messina confida che questo cambiamento sia accolto con favore dalla cittadinanza e invita i pazienti a consultare il sito web aziendale o a contattare il Distretto di Taormina per avere maggiori informazioni sui nuovi recapiti e orari di servizio.