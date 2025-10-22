Potature in via Tommaso Cannizzaro, “rimediamo agli errori del passato”

Gli assessori Carreri e Minutoli spiegano quali sono i lavori in corso

MESSINA – “A ridosso del periodo estivo, erano stati consigliati dall’ex esperto al verde urbano e poi fatti interventi di capitozzatura totale sul primo palco con tagli estesi a tutte le branche principali, che hanno compromesso la stabilità e la vitalità degli esemplari”.

Spiegano così, gli assessori Nino Carreri e Massimo Minutoli, le potature in corso sul duplice filare di Ficus retusa in via Tommaso Cannizzaro, ricordando che la capitozzatura è “oggi unanimemente sconsigliata dai principali standard internazionali di arboricoltura poiché ha generato danni strutturali e fisiologici permanenti, aggravati da decenni di gestioni precedenti non conformi alle buone pratiche”.

L’agronomo Saverio Tignino non era stato confermato nell’incarico di esperto “per motivate e legittime valutazioni dell’amministrazione” – dicono Carreri e Minutoli.

Le potature attualmente in corso, invece, “rientrano a pieno titolo nella categoria della ‘potatura di recupero’, come definita nelle linee guida internazionali. Si tratta di interventi di risanamento e riforma strutturale, finalizzati non solo a migliorare la sicurezza e favorire il recupero funzionale e fisiologico delle alberature compromesse, ma anche a contrastare la grave infestazione di cocciniglia che interessa diffusamente i Ficus. Favoriamo, attraverso il diradamento della chioma, una migliore aerazione, illuminazione e capacità di reazione fitosanitaria delle piante.

Queste operazioni non hanno alcuna finalità estetica, ma sono concepite in un’ottica agronomica e conservativa. L’asportazione ha riguardato esclusivamente porzioni secche, deperienti o potenzialmente pericolose”.

