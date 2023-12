"Povertà in crescita a Messina: aiutiamo 250 bambini e l'invito è a donare sempre" VIDEO - Tempostretto

Francesco Certo, presidente di Terra di Gesù, presenta lo spettacolo di beneficenza "Un amore di Natale 7" e avverte: "C'è una crisi profonda in città"

MESSINA – “Aiutiamo 250 bambini poveri. Dai giocattoli ai beni di prima necessità. Assisitiamo a Messina a un’ulteriore discesa. La povertà è in crescita. La crisi messinese è profonda e ci sono sempre più italiani che cercano aiuto. C’è anche un aumento della povertà di strada. Quello che fa più paura è la crisi economica della città. Noi aiutiamo tutti: dai messinesi a chi viene da altri Paesi”. Il cardiologo Francesco Certo, presidente di Terra di Gesù onlus, presenta lo spettacolo “Un amore di Natale 7” e racconta lo scenario critico in cui agisce la sua realtà: “Noi siamo il termometro del disagio sociale e io invito a donare non solo a Natale. Ma tutto l’anno”.

“Un amore di Natale 7” è in programma giovedì 21 dicembre, alle 20.30, al teatro “Annibale di Francia”, su iniziativa dell’associazione. Si tratta di un atto unico scritto dallo stesso Certo, con la regia di Gianni Rizzo e sul palcoscenico c’è chi recita e chi canta. Presenta la giornalista Marina Bottari e con il biglietto di 10 euro si sostengono le attività benefiche di Terra di Gesù. Il sostegno va anche al mantenimento della Casa della misericordia, che non ha contributi pubblici ed è sempre piena.

Per contattare l’associazione: cell. 3775298805, mail terradigesu@gmail.com.

