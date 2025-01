Milazzo, i 29 precari del Comune firmano il contratto

Stop al precariato per i 29 lavoratori socialmente utili del Comune di Milazzo, che hanno firmato il contratto a tempo indeterminato

MILAZZO – Hanno firmato il contratto indeterminato, i 29 lavoratori socialmente utili del Comune di Milazzo per i quali era stata annunciata la stabilizzazione. Nelle scorse settimane l’estensione dell’attività lavorativa a 34 ore settimanali, a seguito del via libera dalla giunta guidata dal sindaco Pippo Midili.

Alla firma del contratto hanno presenziato, oltre al sindaco di Milazzo, anche la segretaria generale Andreina Mazzù e gli assessori Francesco Coppolino, Lydia Russo e Antonio Nicosia.

La stabilizzazione dei lavoratori, ha sottolineato l’amministrazione, non avrà un costo per il Comune in forza dei fondi messi a disposizione dalla Regione Sicilia per 19.180 euro annui a lavoratore.