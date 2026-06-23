Precipita durante una passeggiata tra le colline di Tripi, muore 77enne

L'uomo è scivolato in un dirupo durante la ricerca di erbe aromatiche

Un’escursione dedicata alla ricerca di piante aromatiche si è conclusa con un esito tragico tra i rilievi di Tripi. Un 77enne, residente a Falcone, è deceduto in seguito a una caduta accidentale avvenuta mentre si trovava in un’area caratterizzata da un terreno particolarmente difficile.

L’uomo, mentre esplorava una zona scoscesa, è scivolato nel vuoto, rotolando lungo un pendio fino a terminare la propria corsa sul piano viabile della strada provinciale sottostante. Nonostante il rapido arrivo degli operatori sanitari giunti da Barcellona Pozzo di Gotto, per il malcapitato non c’è stato nulla da fare; le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi.

I carabinieri di Furnari hanno provveduto ad analizzare l’accaduto per chiarire le cause precise dello scivolone. Per consentire le operazioni di accertamento e la messa in sicurezza dell’area, i vigili urbani di Tripi e Montalbano hanno provveduto a chiudere temporaneamente al traffico il tratto stradale interessato.