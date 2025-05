Premi Lions, vincono una classe di Nizza e una studentessa liceale di Fiumedinisi

Alla V B della Primaria di Nizza il premio "Kairòs". Riconoscimento sul tema dell'ambiente alla studentessa Bianca Cicala

Studenti jonici protagonisti in due prestigiosi concorsi indetti dal Lions Club International del Distretto 108YB – Sicilia per l’anno scolastico 2024-25. Il premio “Kairòs – integrazione al contrario” è stato assegnato ad una classe della primaria del plesso scolastico di Nizza di Sicilia, appartenente all’I.C. Stefano D’Arrigo di Alì Terme (dirigente Maria Elena Carbone), mentre Bianca Cicala di Fiumedinisi, studentessa del Liceo Classico dell’I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” di S. Teresa di Riva, ha vinto il premio “Un messaggio al futuro per l’Ambiente”.



La V B della scuola primaria di Nizza si è piazzata la 1° posto a livello di III Circoscrizione, sponsor il Lions Club di S. Teresa di Riva, per la ragguardevole e costante opera di sostegno e di inclusione, anche al di fuori dell’ambito scolastico, verso un compagno “speciale”, Nathan, che pur avendo delle notevoli difficoltà viene quotidianamente aiutato dai propri compagni di scuola, grazie alla sapiente guida degli insegnanti Valentina Spadaro, Daniela Natoli, Elvira Versaci, Lucia Grazia Giannetto, e Basilio Pintabona.

La classe ha ricevuto una targa da parte della presidente della III Circoscrizione, Maria Francesca Scilio, e tutti gli alunni e Nathan sono stati omaggiati di un attestato e di materiali didattici dalla presidente del Lions Club di S. Teresa di Riva, Sandra Margherita Crisafulli, mentre il referente del service Massimo Caminiti ha donato dei segnalibro e gadget a ricordo della partecipazione.

L’altro prestigioso premio, sul tema dell’ambiente, è andato a Bianca Cicala di Fiumedinisi, studentessa del V Liceo Classico sez. A, che si è piazzata al 1° posto sia a livello d’Istituto che di III Circoscrizione, e al 2° posto a livello regionale, ricevendo un riconoscimento dal Governatore della Sicilia, Mario Palmisciano, e l’accesso gratuito a dei corsi professionalizzanti nazionali e-learning di turismo esperienziale.

Hanno ricevuto un attestato di riconoscimento, da parte del responsabile di Area Ambiente Andrea Donsì e della presidente Crisafulli, anche la dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Caminiti – Trimachi”, Manuela Raneri, e le docenti Alessia Di Bella ed Emilia Scarcella.