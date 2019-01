Festa dell'Atletica. A Palazzo Zanca saranno premiate le eccellenze

Il Comitato Provinciale della FIDAL è pronto a celebrare le sue eccellenze. Questo pomeriggio, presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca verranno premiati gli atleti che si sono distinti nello scorso anno agonistico. Ancora una volta, così come avviene da quattro anni, la kermesse celebrativa ricorderà la campionessa gioiosana Annarita Sidoti.

Il premio emergenti, a lei dedicato, è stato conquistato da Sahran Zouhir dell’Amatori Duilia, che ha ben figurato ai Campionati Italiani Allievi, salendo sul gradino più basso del podio. Anche quest’anno la manifestazione organizzata dalla FIDAL Messina del presidente Nunzio Scolaro sarà suddivisa in diversi momenti, con tanti riconoscimenti in rassegna per gli atleti che si sono maggiormente distinti in ambito internazionale, nazionale e regionale.

Nicholas Artuso e Antonino Trio spiccano tra questi. Verrà effettuata, inoltre, la premiazione del “GP Corri Salta Lancia” dedicato ad Antonino Fobert, che interesserà i primatisti delle categorie Ragazzi/e e Cadetti/e oltre ai primi cinque di ogni categoria più tutti gli atleti che hanno partecipato ad almeno tre delle quattro tappe disputate.

Un premio speciale riguarderà il Gruppo Giudici Gare con quattro benemerenze previste. Uno spazio sarà poi riservato alle società giovanili su pista che si sono distinte in ambito regionale. Menzioni anche per le testate giornalistiche, che hanno dato risalto a risultati e personaggi del mondo dell’atletica nel corso del 2018.