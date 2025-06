Premio Letterario dell’Unione dei Comuni Valli Joniche, ecco i vincitori

Consegnati a Furci i riconoscimenti dell'Osservatorio dei Beni Culturali ai migliori elaborati

FURCI SICULO – Nell’aula consiliare sono stati consegnati i riconoscimenti del Premio Letterario che da tre anni l’Unione dei Comuni delle Valli Joniche dei Peloritani organizza attraverso il proprio Osservatorio dei Beni Culturali, presieduto da Antonina Foti.

Quest’anno i partecipanti si sono confrontati sul tema “La Riviera Jonica dei Peloritani tra le pagine della Storia: luoghi, episodi e personaggi”, attraverso saggi, racconti e lavori grafici.

Per la sezione “Adulti” ha prevalso un racconto dedicato alla vicenda umana di Salvatore Quasimodo, “Ritorno a Botteghelle”, scritto da Milena Marisca. Secondo posto per Benedetta Saglimbeni con un lavoro su “Puzzolo Sigillo a Casalvecchio Siculo”; terza piazza a Maria Rosa Gasco con “La riviera jonica”.

Nella sezione “Studenti”, la giuria – presieduta da Marisa Sturiale e composta anche da Santino Albano, Mario Gregorio, Massimo Caminiti e Rosangela Todaro – ha assegnato il primo posto ex aequo a tre lavori: due provenienti dalla secondaria di I grado di Antillo ed uno dalla secondaria di I grado di Taormina-Letojanni: Maria Paratore con “I rintocchi per la pace”, un racconto in cui “fa parlare” la Campana dei dispersi in guerra di Antillo; Emma Smiroldo con “Il bambino e U picuraru”, il racconto di un nonno al nipote dell’antica maschera tradizionale antillese; Lorenzo Cascio della “Foscolo” taorminese con un “Saggio sui Castelli dello Jonio”. Consegnato anche un riconoscimento per un lavoro su Onofrio Zappalà realizzato dalla nipote Valeria Impellizzeri e premiato dal vice presidente dell’Associazione Amici di Onofrio Zappalà, Natale Caminiti.

Gregorio, Impellizzeri, Caminiti e Trischitta

Per la sezione “grafica” premiati lavori delle II A e B della Foscolo di Taormina-Letojanni e nella sezione “singoli” i lavori di una classe della Foscolo di Taormina e i lavori di Lorena Cisca, Eleonora e Roberta Cancellieri. La cerimonia di premiazione è stata introdotta dall’assessore alla Cultura del comune di Furci, Rosanna Garufi, che ha portato anche i saluti del sindaco (e presidente pro tempore dell’Unione) Matteo Francilia. Presenti numerosi amministratori del comprensorio e diversi rappresentati di associazioni, lo scultore Licinio Fazio, il cantastorie Carlo Barbera, il presidente del Cinit (nonché socio Archeoclub) Massimo Caminiti e soprattutto rappresentanti e studenti delle scuole che più si sono attivate sul Premio, nonché Filippo Brianni, presidente di Archeoclub Area Jonica Messina.

I premi consistevano i buoni libri, buoni teatro e buoni cinema. La presidente dell’Osservatorio ha espresso soddisfazione perché “questo premio puntava a far riflettere gli studenti sulle caratteristiche del nostro territorio e credo che abbiamo raggiunto l’obiettivo. Ringraziamo le scuole, le associazioni e soprattutto l’Unione per la collaborazione”.