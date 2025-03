Premio Maria Celeste Celi, proclamati i vincitori

Le opere sul tema “L’amore salverà il mondo - le parole che fanno bene al cuore”.

Una mattina ricca di emozioni e parole che fanno bene al cuore quella di oggi al Palacultura, gremito per la cerimonia conclusiva della IV edizione del Premio Maria Celeste Celi, che si è svolta con il patrocinio del Comune di Messina, dell’Università di Messina e con la collaborazione degli assessorati comunali all’Istruzione e alle Politiche Sociali e dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

Il concorso, organizzato dal C.I.R.S. in memoria della fondatrice dell’ente Maria Celeste Curatolo Celi, ha visto la partecipazione di centinaia di persone, tra poeti, scrittori e artisti da tutta Italia, e studenti delle scuole di Messina e provincia, che hanno proposto le loro opere sul tema “L’amore salverà il mondo- le parole che fanno bene al cuore”.

Nel corso della mattinata, particolarmente apprezzati sono stati gli interventi di Mirco Cazzato, fondatore del movimento anti bullismo “MaBasta”, di Giuseppe Lo Presti, musicista e direttore d’orchestra, fondatore dell’Orchestra Filarmonica di Giostra e dell’Orchestra Salesiana, di Chiara De Angelis, in rappresentanza di S.A.F.E. U, progetto dell’Università di Messina di sensibilizzazione e prevenzione sui temi legati ai comportamenti sessuali dei giovani. Infine il discorso di Alessandro Cardente, scrittore e presidente di Italia Forum, che ha illustrato i contenuti del Patto di Alleanza tra uomini e donne contro la violenza di genere, presentato dal Cirs in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza sulle donne. Hanno portato i loro saluti istituzionali le assessore comunali all’Istruzione Liana Cannata e alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore e, attraverso un messaggio letto al pubblico, la rettrice di UniMe Giovanna Spatari. Presenti le dirigenti scolastiche dell’IIS Antonello Laura Tringali e dell’IIS Verona Trento Simonetta Di Prima. L’evento è stato condotto dalla giornalista Rai Antonella Gurrieri e dalla responsabile della Comunicazione del Cirs Marika Micalizzi. La lettura delle poesie di Maria Celeste Curatolo Celi è stata affidata all’attore Gianluigi Fogacci.

Commossa e soddisfatta la presidente del Cirs Maria Celeste Celi, figlia della fondatrice dell’Ente: “La forza dell’amore ha accompagnato tutta la manifestazione, ha commentato. Sono certa che i relatori i partecipanti il pubblico tutto diffonderanno a macchia d’olio, amplificandolo, il messaggio che è arrivato forte e chiaro con tutti i metodi di comunicazione: L’amore cambierà il mondo! Ne siamo convinti, accadrà grazie alle nuove generazioni che oggi ci hanno comunicato che c’è un solo tipo di amore: quello sano e incondizionato, che non conosce né generi né età”.

L’iniziativa è stata impreziosita dagli intermezzi musicali curati dall’associazione “Crescendo incubatore” con Emanuele Collufio, Riccardo Guerrera, Annalaura Princiotto e Ademara Di Nuzzo.

I vincitori

Sezione Pittura categoria Professionisti

Vittorio Butà con “Hope”

Sezione Pittura categoria Scuole

Aurora Cambria- IC Secondo Milazzo con “Liberamente”

Sezione Grafica Scuole

Sofia Panuccio- Liceo Bisazza con “L’amore salverà il mondo. Dove tutto crolla l’amore resiste”

Sezione Social

La Quinta A “Grafico” e la Terza A dell’indirizzo “Prodotti dolciari” dell’IIS Antonello con un video sull’inclusione sociale tra i giovanissimi.

Sezione Poesia categoria Professionisti

Sonia Foti con “Le parole che salvano”

Sezione Poesia categoria Scuole

Chiara Gervasi- IC Paradiso con “Il potere dell’amore”

Sezione Narrativa categoria Professionisti

Ivana Cammà con “Incontrarsi”

Sezione Narrativa categoria Scuole

Anna Ruggeri- IC Santa Margherita con “L’amore”

Sezione Fotografia categoria Professionisti

Adriana Bosurgi con “Agape”

Sezione Fotografia categoria Scuole

I C Istituto Comprensivo Elio Vittorini con “L’amicizia tra i banchi di scuola”

Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche due premi speciali alla casa editrice Algra, rappresentata da Alfio Grasso, per l’attenzione al sociale riservata nelle sue pubblicazioni, e Irene Frodà del Liceo Seguenza, per la realizzazione del logo del Patto di Alleanza tra uomini e donne contro la violenza di genere.

La sinergia tra Il Cirs e gli Istituti scolastici messinesi è stata ancora una volta confermata non solo per la partecipazione massiccia di studenti all’evento, ma anche grazie alla collaborazione dell’IIS Verona Trento e del Liceo Basile.

Nel foyer del Palacultura i giovani del Verona Trento hanno esposto gli oggetti contro la violenza di genere realizzati nell’ambito del progetto GenerArti e prodotto le grafiche per la scenografia della manifestazione, mentre quelli del Basile hanno esposto i gioielli sul tema dell’amore, realizzati dall’indirizzo di “gioielleria”

La Giuria

La giuria del Premio Maria Celeste Celi è stata composta dai docenti Annamaria Fiorenza, Pinella Bonanno, Orazio Nastasi, Lucia Franchina, Rosellina Zamblera, Adele Varacalli, Fortuna Russo, Maria Di Giorgi, Natalia Lisitano e Francesco Mento, la dirigente scolastica Giovanna Messina, la docente universitaria Novella Primo, il fotografo Domenick Giliberto, la critica d’arte Annamaria Celi e il presidente della Consulta regionale studentesca Giacomo Lupò.