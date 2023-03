Premio Strega Poesia, due messinesi in corsa: il 19 maggio la cinquina finalista - Tempostretto

Si tratta di Lelio Bonaccorso con "Fiori di vento", e di Giuseppe Ruggeri, autore di "Figli del vento"

MESSINA – Il Premio Strega quest’anno si sdoppia e dà vita alla prima edizione interamente dedicata alle raccolte di poesie. E Messina piazza ben 2 autori tra i 135 candidati a comporre la cinquina finale. Si tratta del fumettista Lelio Bonaccorso con “Fiori di vento”, edito da Smasher, e di Giuseppe Ruggeri (nella foto), autore di “Figli del vento”, di Genesi editrice. Una doppietta per Messina e un grande riconoscimento per i due messinesi, che ora attenderanno il prossimo 19 maggio per sapere se saranno tra i 5 finalisti a concorrere per l’ambito riconoscimento.

135 opere in concorso

Alla prima edizione partecipano quindi 135 opere, tutte pubblicate tra gennaio 2022 e febbraio 2023. Gli editori hanno proposto 120 titoli e a questi si sono aggiunti 15 libri richiesti dal Comitato scientifico, composto da Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Valerio Magrelli, Melania Mazzucco, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi, Enrico Testa e Gian Mario Villalta. L’annuncio dei finalisti arriverà il 19 maggio al Salone del libro di Torino. Sul versante narrativa, invece, è Francesco Musolino ad attendere il responso con il suo “Mare Mosso”.