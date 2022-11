Letteratura. La trilogia siciliana di Giuseppe Ruggeri VIDEO - Tempostretto

Il medico, giornalista e scrittore messinese racconta i suoi libri nel segno dell'isola

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Matteo Arrigo

MESSINA – Cultura, passione, desiderio di connettere Messina con la Sicilia letteraria dei Piccolo, degli Sciascia e dei Bufalino. Voglia di sviscerare l’universo letterario siciliano nella sua chiave unica, locale e universale. Medico, giornalista pubblicista, scrittore e vice presidente dell’Associazione medici scrittori italiani, Giuseppe Ruggeri sviscera la Sicilia e la sua identità culturale in una sorta di trilogia dell’anima. Alla libreria Mondadori, l’autore messinese racconta ai microfoni di Tempostretto le sue “creature”: “Incontri in Sicilia. Testimonianze di vita e di cultura” (Giambra), “Mirabilie di Sicilia” (Pungitopo) e l’ultimo volume: “Volti e maschere di Sicilia” (Plumelia edizioni), con fotografie di Giuseppe Leone e prefazione del giornalista Felice Cavallaro.

Spiega Ruggeri: “Il terzo libro è una carrellata di caratteri tipicamente siciliani che però, nella metafora di Sciascia, diventano metafora dell’universalità. In ordine alfabetico, ventuno lunghi aforismi che descrivono questi coinvolgenti caratteri. La trilogia parte nel 2016, con Incontri in Sicilia, e tutto quello che è rimasto fuori dalla mia attività giornalistica, nella scrittura di molti articoli, è stato da me utilizzato per raccontare aspetti inediti di grandi letterati siciliani: Salvatore Quasimodo e Lucio Piccolo, in particolare, e maestri non solo letterari come Peppino Leone, maestro della fotografia, senza dimenticare Antonello da Messina. Il secondo libro, Mirabilie di Sicilia, racconta luoghi importanti dell’isola sul sia piano naturalistico, sia dal punto di vista delle strutture culturali

Il progetto tra cultura e turismo per gli Istituti superiori

Con Filippo Grasso, docente di “Analisi di mercato” nei corsi di laurea di Scienze del turismo dell’Università di Messina. lo scrittore e medico ha proposto “un viaggio esperienziale in Sicilia attraverso i miei tre testi, rivolto agli studenti degli Istituti superiori e in programma nel 2023. Coordina l’iniziativa la Biblioteca regionale di Messina, diretta dalla dottoressa Tommasa Siragusa. Un viaggio nella conoscenza di alcune tipologie umane. La Sicilia è Isola sospesa, come il titolo del progetto, perché vive una condizione senza tempo. Una condizione nella quale il siciliano oggi non sa guardare al suo passato e quindi non sa costruire il suo futuro. Uns condizione che ci impedisce di guardare avanti”.

