Verso la Vara. Tutti gli eventi di quest'anno

Una serie di spettacoli per tutto il mese di agosto, che si concluderà a metà settembre con la notte d’arte, organizzata nelle piazze principali del centro, piazza Unione europea, piazza Duomo, galleria Vittorio Emanuele, piazza Laudamo. Ieri è stato presentato il programma delle iniziative dell’Agosto Messinese della Vara e dei Giganti edizione 2018.

Tra gli eventi: l’11 lo storico Sbarco di Don Giovanni d’Austria, il 12 la notte Azzurra “Miti e Leggende” giunta alla 3° edizione. Da oggi le tradizionali passeggiate dei Giganti e la mostra “Vara e Giganti” presso il cortile Antiquarium di Palazzo Zanca. In basso i calendari degli appuntamenti.

Sono intervenuti gli assessori, allo Spettacolo e Tradizioni Popolari, Giuseppe Scattareggia, l’assessore alla Cultura, Roberto Vincenzo Trimarchi, l’ing. Antonio Rizzo , con insieme il Presidente del Comitato Vara Mons. D’Arrigo, e alcuni dei componenti: Franz Riccobono, Nino Di Bernardi, Marco Grassi.

L’assessore, allo Spettacolo e Tradizioni Popolari, Giuseppe Scattareggia ha aperto la conferenza: “l’intenzione di questa amministrazione è quella di valorizzare le piazze della città di Messina in particolare piazza Unione Europea che negli anni 50 era il luogo da dove partiva l’agosto messinese. Grazie alla partecipazione di enti ed associazioni abbiamo allestito eventi sotto il profilo artistico, sportivo e culturale che fanno da corollario alla festa principale. Speriamo che il nostro lavoro possa essere apprezzato dai Messinesi. Inoltre abbiamo previsto una pagina face book - agosto messinese 2018 – in modo che tutti i cittadini possono tenersi aggiornati e visionare le dirette”.

L’assessore alla cultura, Vincenzo Trimarchi ha concentrato l’attenzione sulle data del 14, giorno in cui alle 20 a piazza Castronovo si terrà la Santa Messa presieduta da S.E. l’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla ed alle 21 e 30 si terrà la passeggiata dei Giganti con gruppi folcloristici, da Piazza Unione Europea a Piazza Castronovo e ritorno ed il 15 giorno della tradizionale processione che inizierà alle ore 18 e 30 con l’arrivo della Vara in piazza Duomo previsto per le 21 con benedizione dell’Arcivescovo. Ed alle 23 i giochi pirotecnici dal forte San Salvatore.

L’assessore alla protezione civile, Massimiliano Minutoli, ha approfondito gli aspetti tecnici inerenti la sicurezza della manifestazione. "Questo piano organizzativo è stato già testato nell’edizione scorsa, quest’anno abbiamo provveduto all’aggiunta di alcuni accorgimenti. Cercheremo di evitare che tra i tiratori ci siano altre persone che potrebbero involontariamente intralciare il normale percorso. Prima di tutto la sicurezza di tutte le persone che parteciperanno. E’ una festa e deve rimanere tale senza gravi conseguenze. L’incolumità va garantita, e proprio in questa direzione sono andati i nostri sforzi. Le forze dell’ordine che saranno presenti, insieme alle associazioni di volontariato vigileranno per mantenere l’ordine”.

Sul tema anche l'esperto di protezione civile Antonio Rizzo: “D’accordo con la prefettura di Messina è stato presentato un piano sanitario della manifestazione. Dalla planimetria si possono vedere le dislocazioni delle postazioni sanitarie. Il dott. Delia gestirà sul campo, i vari codici e le situazioni di emergenza, verde, giallo, rosso, in sinergia con il 118 e con l’Asp e sarà operativo il Centro Operativo Comunale con 3 funzioni: 1) la funzione tecnica; 2) sanità costituita dall’Asp, 118, e Croce Rossa e 3) il servizio volontariato che impronterà una sorta di cordone a protezione dei tiratori, con circa 50 unità dislocate, e che attraverso il supporto di comunicazione e telecomunicazione, sarà collegato con il C.O.P con le forze dell’ordine ed assieme alla polizia municipale. Il centralino del C.O.P. è 090 22866 attivo tutti i giorni dalle ore 8 fino alle 20 in quanto ha la funzione operativa principale per rischio incendi, in particolare giorno 15 lo sarà in maniera specifica per assicurare servizio più potenziato. Tutte le forze dell’ordine, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, saranno operative. Con la questura è stato predisposto un servizio di coordinamento davanti i punti critici, ovvero: Prefettura, Torrente Boccetta, presso il Banco di Sicilia, e piazza Duomo. Confidiamo nella tolleranza dei cittadini alla collaborazione con gli organi preposti, con l’auspicio che la manifestazione possa svolgersi senza intoppi”.

E’ intervenuto a conclusione il prof. Franz Riccobono: “Come Comitato siamo soddisfatti di come la nuova amministrazione entrata da poco ha affrontato con solerzia ed efficacia l’impegno che comporta l’organizzazione della manifestazione che è la più antica e partecipata. Auspichiamo che per il prossimo anno la processione della Vara, venga riportata al ruolo sociale, ovvero di unificare l’intera città e proporre la città di Messina all’esterno, cosa che per tanti anni non è stato fatto. Quest’anno abbiamo inserito nel manifesto l’immagine di una scultura che è stata realizzata da un grande scultore del nord d’Italia su iniziativa di un imprenditore messinese. Il modello tridimensionale ricalca il carro trionfale della Vara. Alla base della statua sono stati inseriti i 6 simboli che rappresentano la città di Messina non soltanto in ambito locale ma anche Europeo”.

CALENDARIO - VARA E GIGANTI 2018:

10 AGOSTO:

Ore 11.00 Cerimonia di Gemellaggio “ Città di Maria” con i Coomuni di Palmi (RC), Ranzazzo (CT) E Marcellinara (CZ) presso il Salone delle Bandiere

Ore 18.00 Passeggiata Giganti (da Via Catania a Piazza Fazio) accompagnati da Gruppi Folcloristici

Ore 21.00 Apertura mostra permanente “Vara e Giganti” presso il cortire Antiquarium di Palazzo Zanca

12 AGOSTO:

Ore 7.00 Trasferimento Giganti da Piazza Fazio a Camaro Inferiore

Ore 21.00 Notte Azzurra con esposizione straordinaria dell’antica iconografia della Vara nel cortile dell’Antiquarium di Palazzo Zanca

13 AGOSTO:

Ore 18.00 Passeggiata dei Giganti, con gruppi folcloristici, da Camaro Inferiore a Piazza Unione Europea

14 AGOSTO:

Ore 20.00 Santa Messa a Piazza Castronovo presieduta da S.E. l’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla

Ore 21.30 Passeggiata Giganti, con gruppi folcloristici, da Piazza Unione Europea a Piazza Castronovo e ritorno

15 AGOSTO:

Ore 9.00 sparo di 21 colpi a cannone da forte SS. Salvatore

Ore 11.00 Solenne Pontificale in Duomo con la partecipazione di Autorità religiose, civili e militari

Ore 18.30 Partenza Vara da Piazza Castronovo con sparo di moschetteria

Ore 21.00 previsto arrivo della Vara in Piazza Duomo con benedizione di .S.E. L’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla

Ore 23.00 Forte San Salvatore spettacolo pirotecnico

CALENDARIO - AGOSTO MESSINESE:

9 AGOSTO

Ore 21:00 Pinks’ One - Pink Floyd tribute show e Mashan Taylor – Piazza Duomo

10 AGOSTO

ore 21:00 U ferragostu Cammaortu “Gianni Saja canta D. Modugno” Cortile Scuola Giorgio La Pira

ore 21:00 Sagra della porchetta e della Salsiccia Ibbisota con i Match Music – Salvo La Rosa e Litterio – Gesso

11 AGOSTO

ore 16:00 Lo Sbarco di Don Giovanni D’Austria - X Edizione – Passeggiata fiera

ore 21:00 Galà Internazionale del Folklore a cura dei Canterini Peloritani – Piazza Duomo

ore 21:00 Commedia Brillante “Purganti per 3” a cura dell’Ass.ne Teatrale I Commedianti di Villafranca Tirrena – Gesso

ore 21:00 Notte bianca per San Nicola – Ganzirri

12 AGOSTO

ore 21:00 Notte Azzurra dello Stretto – Piazza Unione Europea

13 AGOSTO

ore 19:45 Concerto “Duo Organo e Soprano” – Basilica Cattedrale

dalle ore 21:00 alle 24:00 Visita guidata “Campanile Astronomico” – Basilica Cattedrale

ore 21:00 Balliamo in Piazza con Juannì – Piazza del Ppopolo

ore 21:00 Rassegna Gruppi Folk Peloritani – Piazza Unione Europea

14 AGOSTO

ore 21:00 Miss e MR Rodia e Fagiolata di Ferragosto – Rodia

16 AGOSTO

Sagra del Cannolo e Sfilata Carretti Siciliani – Gesso

17 AGOSTO

Ore 21:00 Festival “Italian Dream’s Musica” VI Edizione – Piazza Unione Europea

Capo Peloro Fest – Riserva Capo Peloro

18 AGOSTO

Capo Peloro Fest – Riserva Capo Peloro

Ore 21:00 Cinema sotto le stelle “Agente matrimoniale” regia di Cristian Bisceglie – Piazza Unione Europea

Dalle ore 21:00 alle ore 24:00 Visita guidata “Campanile Astronico” – Basilica Cattedrale

Ore 21:00 Gruppo Folk “La Madonnina” – Castanea

19 AGOSTO

Ore 21:00 Concerto “Una Vanta Luna” – Piazza Duomo - con la partecipazione del Sindao On. Dott. Cateno De Luca e del Vicesindaco Arch. Salvatore Mondello

Ore 21:00 Concerto “Duo Pianoforte e Soprano” – Chiesa Santa Maria di Portosalvo

Ore 21:00 Cover anni 60/70/80 “Dream’s in Musica” – Torre Faro

Ore 21:00 Gruppo Folk “I Cariddi” – Santo Stefano Briga

20 AGOSTO

ORE 21:00 Fieri di Essere “Rassegna Band Locali” – Fiera di Messina

21 AGOSTO

ORE 21:00 “Overdrive” Band – Torre Faro

Ore 21:00 “Nota Bene” tributo a Pino Daniele – Piazza XX Settembre

22 AGOSTO

Ore 17:30 Shaker Duo Live Music duo Pianoforte e Voce – Castel Gonzaga

Ore 21:00 “Massimo Luca e gli Aedo” tributo a Lucio Battisti – Bordonaro

Ore 21:00 Gruppo Folk “Val di Nisi” – Larderia Inferiore

23 AGOSTO

Ore 21:00 Commedia brillante “Chi trova un amico trova un prestito” a cura del Gruppo Teatrale I Malacumparsa – Bordonaro

24 AGOSTO

Ore 21:00 Commedia brillante “Gruppo teatro nuovo” – Bordonaro

Ore 21:00 Agosto Baby a cura dell’Associazione Baby Planet – Piazza Unione Europea

25 AGOSTO

Ore 21:00 The Dubliners tributo U2 – Piazza Casapia

26 AGOSTO

Ore 21:00 Orchestra spettacolo Atmosfera Blu – Piazza Santa Barbara

Ore 21:00 “Ti canto l’amore” Compagnia Musica e Sposi del Maestro C. Pillitteri – Piazza Unione Europea

27 AGOSTO

Ore 21:00 Cinema sotto le stelle “Il Silenzio” di Salvatore Arimatea

Ore 21:00 Gruppo Folk “Mata e Grifone” – Giampielieri Marina

28 AGOSTO

Ore 21:00 Lorenzo Guarnera canta Celentano con le coreografie di Elisabetta Saya – Ganzirri

30 AGOSTO

Ore 21:00 “Antichi Echi Siciliani” – Piazza San Vincenzo

01 SETTEMBRE

Ore 21:00 The Joushua Tree tributo U2 – Piazza Unione Europea

Ore 21:00 Moda e Musica sotto le stelle – Scalinata Caserma Zuccarello

“Movimenta” – Eventi vari – Horcynus Orca

02 SETTEMBRE

Ore 21:00 Concerto “Corno ed Arpa” – Chiostro Arcivescovado

04 SETTEMBRE

Ore 21:00 “Art Musica Festival” – Piazza Duomo

08 SETTEMBRE

“Movimenta” – Eventi vari – Horcynus Orca

Ore 21:00 Premio alla carriera “Messina Cinema 2018” – Piazza Unione Europea

09 SETTEMBRE

Ore 21:00 “10 km Capo Peloro” – Ganzirri / Torre Faro

Ore 21:00 Premio “Musa D’Argento” – Piazza Duomo

15 SETTEMBRE