Presepe di Castanea, navette gratuite di Atm

Un servizio speciale attivato dall'Azienda trasporti su indicazione del Comune di Messina. Ecco i dettagli

MESSINA – Un servizio speciale attivato dall’Azienda trasporti su indicazione del Comune di Messina. Dal 25 al 30 dicembre e dal primo al 6 gennaio, il presepe di Castanea sarà raggiungibile con le navette Atm, gratuite per i viaggiatori. Un servizio navetta per consentire ai visitatori del tradizionale presepe vivente di raggiungere con i mezzi pubblici il borgo collinare.

Punto di partenza delle navette Atm è il terminal Cavallotti e la frequenza è di 60 minuti, a partire dalle 16:15, con l’ultima navetta in direzione Castanea prevista fino alle 21:13. Il percorso prevede il transito dalla via Tommaso Cannizzaro, dal Corso Cavour, da via Garibaldi, per poi salire dal viale Giostra e San Michele e proseguire fino a Castanea. Per tornare in centro, l’ultima navetta utile è prevista alle 21:52. “Siamo felici di poter offrire questo servizio navetta totalmente gratuito ai tanti visitatori del presepe di Castanea”, dichiara il sindaco Federico Basile.

“Ringraziamo ancora una volta Atm per la collaborazione, questo servizio speciale verrà sicuramente apprezzato dai cittadini “, aggiunge il vicesindaco Salvatore Mondello.”Lo scorso anno, Atm aveva potenziato la linea 29 riscuotendo grande successo, a tal punto che quest’anno, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno attivare il servizio navetta speciale. Atm ha ovviamente accolto l’invito. I visitatori del presepe di Castanea potranno lasciare a casa le auto e godersi il viaggio a bordo dei nostri bus”, dichiara a sua volta la presidente dell’Azienda trasporti, Carla Grillo.

Articoli correlati