Prestazioni di qualità, certificazione ufficiale per il Policlinico di Messina

Tre certificazioni che qualificano il sistema di gestione dei laboratori e di alcune prestazioni dell’Azienda ospedaliera universitaria di Messina

MESSINA – Tre certificazioni che qualificano il sistema di gestione dei laboratori e di alcune prestazioni specifiche dell’Azienda ospedaliera universitaria di Messina.

Questa mattina, al Policlinico, l’Organismo di Certificazione CSQA ha consegnato ufficialmente – presso i locali della Direzione Generale – le attestazioni ISO 9001:2015 per l’ Unità Operativa Complessa di Anatomia Patologica, guidata dal Prof. Antonio Jeni, l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) di Gestione Centralizzata dei Laboratori, diretta dalla Prof.ssa Teresa Pollicino e la UOSD Veq Aziendale, Immunometria e Servizi di Diagnostica di Laboratorio di cui è responsabile il Prof. M’hammed Aguennouz.

“È un risultato importante – ha detto la Direttrice amministrativa Elvira Amata – che ripaga la fatica dei professionisti e premia un impegno che si è mantenuto costante nel tempo. È onere della Direzione mettere a disposizione strumenti e risorse, ma è soprattutto agli operatori che va il mio grazie per il lavoro svolto, oggi confermato ulteriormente da questo riconoscimento. Una certificazione il cui valore si estrinseca nel porre al centro la sicurezza del paziente”.

Un obiettivo raggiunto dopo un percorso che ha visto impegnati tutti gli operatori in un processo di verifica e appropriatezza per rispettare gli indicatori finalizzati al miglioramento continuo della qualità.

La certificazione ha una validità triennale e ogni anno è previsto un ulteriore verifica per controllare il mantenimento degli standard.