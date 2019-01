A Messina, aspettando la neve...

Previsioni meteo e accurati piani di emergenza diramati con largo anticipo. Tutto pronto, insomma, per affrontare la prevista nevicata mattutina anche in città. Ma, anche in questa occasione, i responsabili del settore, a Messina, non hanno perso occasione per sottolineare di essere “sciarriati” con i tempi di allerta.

La “dama bianca” attesa in riva allo Stretto dalle primissime ore della mattinata odierna ha infatti “deluso” tutti, grandi e bambini, preferendo lasciarsi andare in altri siti. Avrà forse visto l’immondizia dall’alto… e quindi deciso di non deturpare, con la sua coltre bianca, il già “apprezzabile” paesaggio.

Solo sulle alture e ovviamente sui Monti Peloritani e Nebrodi è stata segnalata la presenza della neve. Al centro il nulla. Anzi, un bel risveglio con il sole a fare capolino tra nuvole.

E dire che una “nonnina” messinese, ieri pomeriggio, dopo avere ascoltato con attenzione tutti i telegiornali che riportavano previsioni catastrofiche preannunciate per questa mattina dai vari bollettini meteo, aveva detto alla nipote di essere stata anche contattata telefonicamente per essere invitata da qualcuno, con voce metallica, ad utilizzare… le catene da neve in caso di spostamenti in auto...

Da qui, il piano di emergenza dell’anziana signora, scattato con un appello alla giovane fanciulla: “Potresti comprarmi un po’ di carne e di tonno in scatola? Non si sa mai… Se passi dalla farmacia, poi, non dimenticare due borsette per l’acqua calda... e dai cinesi ‘na scuzzitta pu nonnu”.

Stamane l’amaro risveglio. Nessuna “bianca sorpresa”… “Pippinu, nesci i sutta i cuperti… a nivi non c’è…”.

Cesare Giorgianni