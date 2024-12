Pri, “Messina deve diventare una città a misura di disabile”

I Repubblicani, con il neo segretatrio Lo Magno e il leader siciliano Currò, promettono un impegno per sostenere le persone con disabilità

MESSINA – Il Partito repubblicano italiano in fase di riorganizzazione a Messina. Nella prima riunione, Giuseppe Lo Magno (nella foto), Disability manager, recentemente nominato segretario del Pri messinese, ha pianificato “un nuovo percorso politico in sinergia con Pietro Currò, segretario del Pri Sicilia. Uno dei primi passi è stato la creazione di un gruppo di lavoro composto da esperti provenienti da diversi settori sociali con l’incarico di affrontare le principali problematiche e criticità che riguardano le persone con disabilità a Messina”.

Comunica il partito: “Nel corso della riunione sono state individuate alcune priorità per contribuire a migliorare la qualità della vita nella città, non solo per le persone con disabilità ma per tutti i cittadini.

Uno dei primi temi affrontati è stato quello della continuità e della qualità nella fornitura idrica

soprattutto per quelle famiglie che ospitano persone con disabilità o anziani. Un altro problema rilevante riguarda la gestione dei rifiuti. Sebbene la raccolta differenziata porta a porta abbia raggiunto lodevoli risultati, in alcuni casi genera ancora disagi soprattutto per le persone con disabilità a causa dei marciapiedi occupati dai contenitori che rendono problematica la mobilità per chi ha difficoltà sensoriali o motorie”.

Mette in rilievo il segretario Lo Magno: “Le nostre priorità sono chiare: acqua, viabilità possibile, risanamento e villaggi”. E ha promesso di affrontare “con approfondito impegno ogni eventuale criticità, provando a offrire soluzioni idonee ai cittadini messinesi. Il Pri proporrà infine la costituzione di un articolato tavolo tecnico permanente sulla disabilità, mettendo a disposizione ogni professionalità per offrire risposte efficaci a tutta la comunità con l’obiettivo di rendere Messina città più inclusiva e meglio vivibile per tutti”.

