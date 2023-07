Prime medaglie alle regionali assoluti per la Swimblu - Tempostretto

Nella giornata di giovedì un oro e un argento a testa per Swimblu e Unime, gli universitari fanno segnare anche il nuovo record regionale

MESSINA – Finalmente arrivano le medaglie anche per la Swimblu, la società di Milazzo in questi campionati regionali ci era andata spesso vicina ma con l’arrivo delle sue ragazze Cadette si sblocca. Nel pomeriggio che apre l’ultima parentesi del campionato regionale di nuoto a Messina la formazione mamertina trova l’argento di Giorgia Di Mario nei 1500 stile libero Cadette e poi l’oro nella stessa categoria, ma conseguito con il miglior tempo assoluto della manifestazione, nella staffetta 4×100 stile libero con in acqua Sofia Perdichizzi, Martina Zaccone, Giorgia Di Mario e Anna Lidia Maria D’Amico.

Gloria, solo nelle gare a squadre, anche per l’Unime che tra i Cadetti conquista l’oro e l’argento nella 4×100 stile libero. Il quartetto composto da Domenico Costarella, Mattia Arena, Dario Vincenzo Ripepi e Manuel Pio Dibilio è primo facendo registrare anche il nuovo record regionale Cadetti in 3’32″08; alle loro spalle arrivano Giulio Giuseppe Vinci, Matteo Bolignano, Antonio Bavastrelli e Simone Romeo.

In precedenza Bavastrelli, di ritorno dal trofeo delle Regioni di fondo dove la Sicilia ha chiuso terza, aveva nuotato e chiuso in quarta posizione nei 1500 stile libero Juniores. Nella staffetta campione regionale da segnalare la prima frazione di Costarella nuotata in 51″85 che vale il pass Cadetti per i campionati italiani di Roma. Nella staffetta femminile sfiora lo stesso risultato anche Giorgia Iaria che però rimane di poco alta, meno di un secondo, dal tempo limite riservato alla categoria Juniores.