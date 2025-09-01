Primo allenamento dell’Acr Messina, Romano: “La proprietà mi ha dato garanzie” VIDEO

Il mister ha ammesso di conoscere pochi calciatori "taglieremo e attendiamo innesti di esperienza. Il nostro Messina, non è il mio ma di tutti, lo vedremo tra qualche settimana"

MESSINA – Erano in trentatré, di cui due portieri, oggi in campo al Marullo di Bisconte agli ordini di mister Romano. Il primo Messina si è allenato così in questo lunedì 1 settembre con il primo impegno in campionato atteso per il 7 settembre al “Franco Scoglio”. Allenamento a porte aperte con poco più di un centinaio di tifosi, non i club organizzati, che non hanno resistito al richiamo della biancoscudata.

Al termine dell’allenamento, dopo una buona parte atletica e solo nei minuti finali partitella undici contro undici in circa metà campo, mister Romano ha rilasciato l’intervista che segue. A fianco del mister al Sorbello Stadium anche il direttore sportivo Martello, che in mattinata ha ufficializzato il tredicesimo innesto in rosa ufficiale Ferchichi, e di passaggio anche il direttore generale Peditto, prossimo proprietario del club in pectore.

L’intervista a mister Romano

Primo giorno di allenamenti, prime impressioni?

“È chiaro che oggi è il primo giorno, tanti calciatori non li conosco e mi serviva per valutare alcuni giovani, da qui a qualche giorno cominceremo a tagliare per cercare di lavorare con un gruppo che possa essere competitivo in questo campionato per noi difficilissimo”.

Cosa c’è di positivo nonostante le difficoltà?

“Di positivo c’è la proprietà che mi ha dato ampie garanzie su cosa fare nell’immediato, poi valuteremo nel futuro cosa ci proporranno. Sono soddisfatto di quello che mi è stato messo a disposizione, ci aggiusteremo e valuteremo altre cose in futuro”.

Un ritorno il suo qui a Messina.

“Tutti mi dicono che sono un pazzo perché mi sono andato a buttare in una situazione di classifica complicata e con varie vicissitudini con tribunale e società. Quando chiama il Messina, per me che ce l’ho nel cuore, non si può rifiutare. Certo mi sarebbe piaciuto venire in situazioni diverse in passato. Ma mi metto a disposizione e cerco di fare il massimo per salvare la categoria, mettendo anima e cuore per questa maglia come facevo in campo”.

Non lo vedremo subito ma come sarà il suo Messina?

“Ancora dobbiamo mettere qualcosa dentro, siamo in tanti ma per sopperire a questa situazione di classifica serve gente esperta e forte tecnicamente, ci manca qualche innesto. Il nostro Messina, perché è di tutti non mio, lo vedremo tra qualche settimana. Ancora è presto non abbiamo nessuna preparazione e allenamento, i ragazzi devono assemblarsi ma dobbiamo sbrigarci”.

L’arrivo di Ferchichi

La società Acr Messina, in mattinata, ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Housem Ferchichi. Nato a Montebelluna (TV) il 26/03/1996, ha militato nelle giovanili del Treviso e indossato le maglie del Livorno, Palermo, Montebelluna, Este, Marsala, Rende, Mestre, Montecchio Maggiore, Chions, Legnano e Termoli.