Primo giorno di chiusura dell’uscita di Boccetta, situazione sotto controllo

Uscita obbligata a Messina centro fino a "cessate esigenze"

MESSINA – Situazione sotto controllo sul viale Europa e all’uscita dell’autostrada. La mattinata è stata tranquilla e, ci fa sapere il comandante Giovanni Giardina, le pattuglie della polizia municipale stanno vigilando ma non ci sono stati intoppi. Un maggiore intasamento all’altezza dell’ospedale “Piemonte” ma in questa fase tutto rientra nel traffico fisiologico. Ricordiamo che l’uscita di Boccetta, per chi viene da Messina Nord / Villafranca, è chiusa a partire dalle ore 10 di oggi “e fino a cessate esigenze”. Così l’ordinanza 104/2024 del Consorzio Autostrade Siciliane. La Toto aveva chiesto tempo dal 23 al 30 luglio, una settimana, e secondo il direttore dei lavori Pietro Certo ci vorranno “4 o 5 giorni”.

Il motivo è l’apertura del viadotto Ritiro e prima è necessario rimuovere la rampa provvisoria di Boccetta, perché interferisce col transito in direzione sud. Quindi per i prossimi 5 o 7 giorni, la prima uscita disponibile per chi viene da Messina Nord / Villafranca sarà quella di Messina Centro, dov’è facile immaginare un importante aumento di traffico e una serie di inversioni a U al primo incrocio, per poter riprendere la tangenziale verso Boccetta. Ma allo stato attuale la situazione è tranquilla.

