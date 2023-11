Primo ko interno per il Team Scaletta, al PalaMili passa Ragusa - Tempostretto

È anche il primo derby siciliano che le biancazzurre perdono in stagione. Per coach Cernuto va in rete Loiacono sul finire del primo tempo

MESSINA – Sfida ad altissima intensità quella andata in scena al “Pala Mili” tra Team Scaletta e Futsal Ragusa. Le iblee hanno messo in campo una maggiore esperienza e lucidità, soprattutto nel primo tempo in cui le padrone di casa del Team Scaletta non sono riuscite a creare il loro solito gioco. È la giocatrice/allenatrice Sandra Brkan a sbloccare il match con un tap-in vincente a pochi passi da Arrigo. Poco dopo arriva anche il raddoppio delle neroverdi stavolta con Gurrieri che insacca, sempre da distanza ravvicinata. Scaletta che reagisce in chiusura della prima frazione con Loiacono, al primo centro stagionale, ma nel secondo tempo ancora Gurrieri chiude i giochi. Per le ragazze di coach Cernuto all’orizzonte adesso la prima sosta del campionato, con il rientro in campo fra due settimane sul campo della capolista CMB. Prima sconfitta tra le mura amiche per il Team Scaletta che in precedenza aveva fatto suoi i derby contro Meta Catania e Futsal Canicattì, si ferma a due la striscia di derby siciliani positivi.

Team Scaletta – Futsal Ragusa 1-3

Prima occasione di marca Ragusa con l’imbucata per Brkan che tenta il pallonetto ma Arrigo devia. Sempre Ragusa con Difredi, tiro deviato da Arrigo che coglie la traversa. Prova a rispondere il Team Scaletta con Pensabene ma trova un’attenta Caramanna. Ragusa che torna a insistere, batti e ribatti e conclusione mancina al volo di Vitale che si stampa sulla traversa. Ancora Vitale protagonista poco dopo, conclusione che diventa un assist per Brkan che insacca in spaccata. Scaletta che ha l’immediata occasione per pareggiare con Firrincieli che cerca il pallonetto su Caramanna che blocca in due tempi e si scontra successivamente con la stessa calcettista dello Scaletta. Nell’azione dopo Team Scaletta che si fa trovare impreparato, lancio lungo per l’inserimento di Gurrieri che colpisce al volo ed insacca il goal dello 0-2. Scaletta che si scuote, prima Pensabene costringere alla parata in due tempi Caramanna e poi Loiacono trova Iwamura a salvare sulla linea. Poco dopo è la stessa Loiacono però a trasformare in oro un disimpegno errato e trovare la rete che riapre il match.

Nella ripresa è Chiara Loiacono ad aprire le danze delle conclusioni anche nel secondo tempo, para Caramanna. Dai e vai tra Cusumano e Firrincieli con la conclusione di quest’ultima deviata da Iwamura. Vitale e Brkan impegnato Arrigo che respinge in maniera abile entrambe le conclusioni. Nuovamente un palo per il Ragusa, stavolta centrato da Brkan con un tiro precisissimo. In azione di contropiede Matranga semina il panico ma la conclusione incrociata termina fuori. È il preludio al goal, Iwamura scappa via alla marcatura, supera Arrigo in uscita ed offre un assist che Gurrieri deve solo appoggiare nella porta sguarnita. Team Scaletta che ci prova con il portiere di movimento ma è ancora Ragusa a sfiorare il goal con il palo di Brkan da lontanissimo. Ultima emozione la deviazione sporca, sottorete, di Cusumano su assist di Firrincieli che termina alta.