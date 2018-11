Emergenza rifiuti, nuovi guai: la discarica di Lentini ha chiuso i cancelli

A Messina piove sempre sul bagnato. Come se non bastasse un’emergenza rifiuti che la città sta vivendo da ormai due settimane e nonostante il lavoro che con fatica si sta facendo per ripulire le strade dalle montagne di immondizia, ecco che arriva una tegola che di certo non farà bene ad una situazione già profondamente critica.

Questa mattina la discarica di Lentini ha chiuso i cancelli ai mezzi di tutti i Comuni che scaricano nel sito gestito dalla Sicula Trasporti. La società attendeva un rinnovo dell’Aia da parte della Regione per continuare a garantire lo smaltimento dei rifiuti, gli uffici regionali non si sono mossi in tempo e la discarica ha bloccato l’accesso ai messi che già dall’alba si erano messi in fila per scaricare.

Ovviamente anche i camion partiti da Messina si sono dovuti fermare di fronte al blocco della Sicula Trasporti. Gli otto mezzi che avevano trasportato a Lentini le tonnellate di spazzatura raccolte nei due turni della scorsa notte non hanno potuto scaricare e sono tornati indietro.

Uno stop che rischia di ritardare ulteriormente le operazioni di raccolta in città.

Per fortuna in mattinata il presidente della Regione Nello Musumeci sembra aver rassicurato la Sicula Trasporti, l’autorizzazione dovrebbe arrivare in giornata e dunque la discarica ha deciso di riaprire i cancelli.

Anche i mezzi messinesi si sono rimessi in marcia, sperando che questo stop temporaneo non crei altri disagi e conseguenze in una situazione già critica.

Una soluzione temporanea poteva essere un sito di sbancamento temporaneo che si conta di realizzare con il nuovo Piano industriale, ma al momento Messina non ha un’area destinata a questo scopo e anche la chiusura di qualche ora della discarica può mandare in tilt tutto il ciclo dei rifiuti. Soprattutto in una situazione emergenziale come quella di questi giorni.

Francesca Stornante