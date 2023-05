Proclamati gli eletti a Taormina, De Luca: "Auspico discussioni di alto profilo in aula" - Tempostretto

ll neo sindaco: "emozione fortissima, ai consiglieri ho regalato il mio libro su come si amministra"

TAORMINA – Si è svolta oggi nell’aula consiliare di Palazzo dei Giurati la cerimonia di proclamazione degli eletti. Il presidente della sezione 1 del seggio elettorale, Siracusa, ha consegnato al segretario generale del comune di Taormina Giuseppe Bartolilla, il verbale con cui è stato proclamato il nuovo Consiglio comunale. Siederanno negli scranni dell’assemblea cittadina, tra le file della maggioranza: Alessandra Cullurà (il candidato più votato in assoluto), Pinuccio Composto (destinato a diventare presidente del Consiglio), Elisa Cappello, Lucia Esposito, Claudio Giardina, Jenny Gullotta, Nino Gul- lotta, Carmelina Bambara, Salvatore Coppolino, Claudio Giardina e Giuseppe Sterrantino. Tra i banchi dell’opposizione si siederanno invece il sindaco uscente, Mario Bolognari, Maria Rita Sabato, Lucia Gaberscek, Andrea Carpita e Francesca Gullotta.

De Luca: “Emozione fortissima”

“Nonostante sia la quarta volta – afferma il neo sindaco Cateno De Luca – per me l’emozione è stata fortissima. Forse anche più delle altre volte. Sento il peso delle aspettative e della fiducia che la gente ripone nei miei confronti dal momento che sono stato votato da 2 taorminesi su 3 e questo mi spinge ancora una volta a dare il massimo. Auguro ai consiglieri eletti un proficuo lavoro. Auspico soprattutto che in quest’aula consiliare si possano affrontare discussioni di alto profilo per il bene di Taormina. Ho voluto omaggiare i consiglieri eletti del testo che ho scritto nel 2018 “Manuale dell’aspirante amministratore comunale” perché ritengo che competenza e conoscenza facciano la differenza. La città di Taormina ci ha affidato una missione e abbiamo il dovere di portarla avanti con l’impegno che ci ha sempre contraddistinto”.

Venerdì la nuova Giunta

La nomina della giunta sarà ufficializzata venerdì 2 giugno. La prima seduta del consiglio comunale invece è stata fissata per venerdì 9 giugno alle ore 17:00. “Celebreremo la Festa della Repubblica – spiega Cateno De Luca – ufficializzando la nomina della giunta di governo che mi affiancherà. Il 2 giugno alle 9 sarà ufficializzata la nomina degli assessori e procederemo alla prima riunione di giunta per iniziare a mettere in atto alcuni provvedimenti urgenti”.

Il primo atto è la richiesta agli assessori della presentazione di un’autocertificazione, volta a verificare, preventivamente, la sussistenza o meno di cause di incandidabilità, inconferibilità, ineleggibilità e incompatibilità a loro carico con particolare riferimento alle pendenze tributarie con il comune di Taormina.

“In passato – prosegue De Luca – non si è mai proceduto a fare una complessiva ed effettiva verifica della presenza in giunta municipale o in consiglio comunale di evasori dei tributi locali. Ovviamente ho predisposto i controlli successivi di rito al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte ivi inclusa il rilascio della regolarità tributaria dei consiglieri e degli assessori comunali. È un primo segno tangibile del cambiamento che intendiamo attuare!”.

