“Progettiamo insieme Messina Sud”: 36 studenti da Catania per un nuovo piano di sviluppo

L'incontro organizzato da una rete di associazioni locali. Ieri ci si è concentrati sul lavoro fatto nei primi sei mesi. A giugno il documento finale

MESSINA – Proseguono i lavori del laboratorio civico intitolato “Progettiamo insieme Messina Sud”. Ieri, giovedì 4 dicembre, diverse associazioni e comitati della zona sud di Messina. Tra queste il Comitato Ex Sanderson, la Pro Loco Messina Sud, l’associazione Ionio, il Museo del Grano di San filippo Superiore, la Pro Loco di Briga Superiore e Giampilieri 2.0. Sono stati accolti 36 studentesse e studenti del Laboratorio di Pianificazione del Territorio e del Paesaggio del corso di laurea in Architettura dell’Università degli Studi di Catania.

L’incontro di ieri

L’obiettivo del laboratorio è quello di redigere un piano di sviluppo territoriale della città, in programma a fine lavori, a giugno 2025. In questi mesi sono stati esplorati diversi luoghi, dalla costa alla Zona Falcata. Tra gli altri luoghi anche Tremestieri, Fondo Saccà, Casa Cammarata, l’ex Sanderson e il Monastero di San Filippo il Grande. Nell’incontro di ieri, l’ultimo per l’anno in corso, sono state esposte le tavole di analisi territoriale realizzate dagli studenti durante il primo semestre.

Il documento sarà proposto all’amministrazione

A fine corso, previsto nel giugno 2025, la zona sud potrà avere un piano di sviluppo, che un’alleanza civica territoriale di comitati, associazioni e residenti chiederà alle amministrazioni di attuare. Gli incontri e le attività riprenderanno a gennaio.