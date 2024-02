Progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, Saccomanno (Lega): “Il 15 il via libera” 

Saccomanno: "Il progetto sarà esaminato il 15 febbraio e si inizierà il percorso per renderlo esecutivo"

REGGIO CALABRIA – “Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina sta procedendo secondo il cronoprogramma stabilito”. Afferma Giacomo Saccomanno, commissario regionale della Lega. Saccomanno, nominato all’interno del nuovo Consiglio di amministrazione della Società Stretto di Messina, ha dichiarato che “il progetto sarà esaminato il 15 febbraio e si inizierà il percorso per renderlo esecutivo”. Secondo Saccomanno, questo è un momento cruciale per il ponte, in quanto si stanno creando tutte le condizioni necessarie per la sua realizzazione. Ha inoltre sottolineato che il cronoprogramma sta rispettando tutti i suoi sviluppi e non ci dovrebbero essere problemi.

“Se tutto va come previsto, entro la fine di marzo il progetto potrebbe essere approvato e i cantieri potrebbero iniziare durante l’estate”. Tuttavia, Saccomanno ha precisato che il progetto non riguarda solo il ponte stesso, ma anche tutte le infrastrutture circostanti, come la nuova rimodulazione delle coste e l’implementazione dell’alta velocità. “Questi sono elementi di grande rilievo e impatto per la regione. Il Ponte sullo Stretto di Messina è un’opera di grande importanza e attesa da molti anni. Una volta completato, collegherà la Sicilia alla Calabria, creando nuove opportunità di sviluppo economico e turistico per entrambe le regioni. Oltre a migliorare la mobilità dei cittadini, il ponte contribuirà anche a ridurre i tempi di viaggio e a facilitare lo scambio commerciale tra le due sponde dello Stretto.

L’approvazione del progetto definitivo rappresenta quindi un passo avanti significativo verso la realizzazione di questa importante infrastruttura”. La conferma da parte di Saccomanno che il cronoprogramma viene rispettato e che non ci sono problemi significativi è un segnale positivo per tutti coloro che attendono con ansia la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. “La data del 15 febbraio segna quindi un momento chiave per il progetto, in cui si passerà dalla fase di esame alla fase esecutiva. Con l’inizio dei lavori nei prossimi mesi, si spera che il sogno di avere un ponte sullo Stretto diventi finalmente realtà”.