Domani la giornata di lotta al randagismo

L'Asp, in collaborazione col Comune di Messina, ha organizzato per domani alle 9.30, nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, una giornata formativa di approfondimento sulle competenze istituzionali per il controllo del randagismo in virtù dell’attuale situazione che evidenzia criticità nelle competenze.

L’obiettivo è quello di pianificare l’uso delle risorse degli enti coinvolti nella lotta al randagismo per dare maggiore efficienza ed efficacia agli interventi di merito.

Parteciperanno il sindaco Cateno De Luca, l'assessore Massiliano Minutoli, la direttrice amministrativa con funzione di commissario Asp medica, Daniela Costantino, il direttore sanitario dell'Asp, Domenico Sindoni, il direttore del dipartimento sanità animali dell'Asp, Carmelo Calabrò, i deputati regionali Elvira Amata, Tommaso Calderone e Pino Galluzzo, il direttore della facoltà di Veterinaria di Unime, Giuseppe Piccione, il direttore del servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, Luigi L'Abbate, il referente dell'anagrafe canina, Francesco Maesano, il docente di etologia Michele Panzera, il funzionario del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, Antonino Virga.