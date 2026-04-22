Promozione, il Riviera Nord è matematicamente ai playoff

Dopo la vittoria in Prima Categoria il Riviera Nord ha centrato al primo anno di partecipazione i playoff in Promozione

MESSINA – Il Riviera Nord chiude la regular season con grande entusiasmo per la qualificazione matematica ai playoff per la promozione in Eccellenza. Tutto questo alla prima partecipazione assoluta al campionato di Promozione dopo la vittoria in Prima Categoria.

Agli uomini cari al presidente Dario Denaro resta però ancora l’ultima giornata che potrebbe modificare le sorti del Riviera Nord, infatti con una vittoria sul Città di Mascali e un pareggio o una sconfitta casalinga del Belpasso si potrebbe addirittura chiudere il campionato al 4° posto in graduatoria, che significherebbe playoff contro l’Aci Sant’Antonio (3°) e non contro la Jonica (2°).

Il campionato del Riviera Nord

Inizio campionato disastroso per i biancorossi, che nelle prime 6 giornate raccolgono solo un punto contro la Jonica (alla fine seconda forza del campionato). Dopo questo shock iniziale i ragazzi di mister Broccio trovano serenità e riescono ad inanellare 7 risultati utili consecutivi, per poi interrompere la striscia in casa della capolista (alla fine vincitrice del campionato) Santa Venerina. Dalla metà a fine campionato la formazione del presidente Denaro riesce a salire sempre più in classifica grazie alla striscia di 5 vittorie consecutive iniziata dopo la sconfitta in casa della Jonica e terminata con il ko casalingo in casa contro la Valdinisi. Proprio da quest’ultima partita inizia un periodo di leggera flessione per il Riviera Nord a causa dei grandi sforzi messi in atto per raggiungere al più presto l’obiettivo salvezza (conquistato agilmente).

La classifica però vede i biancorossi al 5° posto che significherebbe playoff per salire in eccellenza, motivo in più per andare oltre le aspettative alla prima stagione da neopromossa. Dopo una battuta d’arresto ad Aci Bonaccorsi, i ragazzi di Broccio ritrovano i punti grazie al pareggio interno con l’Aci Sant’Antonio (terzo alla fine del campionato) dopo un secondo tempo giocato completamente in inferiorità numerica. Appena una settimana dopo arriva la matematica certezza dei playoff con il successo, domenica scorsa, per 1-6 sul campo del Santa Domenica Vittoria, regalo grandissimo per tutta la dirigenza.

I numeri dei biancorossi

I numeri del campionato fin qui:

•⁠ ⁠13 vittorie

•⁠ ⁠3 pareggi

•⁠ ⁠9 sconfitte

•⁠ ⁠39 goal fatti (7° attacco del campionato)

•⁠ ⁠29 goal subiti (6ª difesa del campionato)

•⁠ ⁠Miglior marcatore= Anthony Arena (8)

Altri giocatori di spicco sono Brancati (6 goal su rigore) e Portovenero Samuel (5 goal), Buda il più anziano della squadra nonché direttore sportivo che ha costruito la squadra. L’obiettivo della società è quello di valorizzare tanto i giovani, infatti molti giocatori della Juniores sono stati spesso aggregati in prima squadra e anche mandati in campo con la fiducia di mister Broccio. Un risultato questo che scaturisce dall’ottima annata di tutte le formazioni del Riviera Nord (U15, U17, U19 Juniores), che specialmente con quelle giovanili è approdata ai playoff con percorsi netti.