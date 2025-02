Promozione, la Messana cala il tris contro il Città di Mistretta

La capolista non sbaglia tra le mura amiche, nona vittoria in nove gare al "Sorbello Stadium", terza vittoria in sette giorni compresa la Coppa

Tre vittorie nell’arco di sette giorni. La Messana chiude la settimana perfetta giocata a cavallo tra campionato e quarti di finale di Coppa Promozione. Mister Cosimini riesce a gestire le energie della sua squadra operando anche del turn over nel match contro il Città di Mistretta. Orfana di bomber Ventra per squalifica e di Rizzo per febbre, la Messana rinuncia inizialmente anche ai diffidati Tricamo, Gargiulo e Barbera ma conquista comunque con pieno merito tre punti utili per proseguire la corsa e restare in vetta con un punto di vantaggio sul San Fratello Acquedolcese che sabato prossimo sarà di scena proprio al “Sorbello Stadium” contro i giallorossi. Il successo odierno, il nono in nove gare di campionato, arriva grazie al tris d’autore firmato nella ripresa. La doppietta di Barbera certifica la crescita di un calciatore sempre più decisivo che prima sblocca il match con un magistrale calcio piazzato e poi la chiude nel finale dopo una bella iniziativa di Sottile. Fondamentale anche il ritorno al goal di capitan Cannavò, autore del 2-0 su calcio di rigore e di nuovo a bersaglio in campionato dopo un periodo di stop forzato per infortunio.

Messana-Città di Mistretta 3-0

Si chiude una settimana ricca di impegni per la Messana. Tre gare in sette giorni per gli uomini di mister Cosimini che, dopo il successo esterno sull’Aluntina, si sono aggiudicati anche l’andata dei quarti di finale di Coppa Promozione contro il Niscemi. Si torna, quindi, a calcare il sintetico del “Sorbello Stadium” per la 19ª giornata di campionato. I giallorossi si trovano di fronte l’ostico Città di Mistretta, quarta forza del campionato che all’andata aveva imposto il pareggio alla capolista. Un delicato match senza due grandi protagonisti: mister Cosimini, infatti, deve fare i conti con le assenze di Ventra per squalifica e di capitan Rizzo per un attacco febbrile. Tante le novità nell’undici titolare, quindi, a partire dal classe 2006 Crisafulli schierato al posto del diffidato Tricamo, sino al ritorno dal primo minuto di Alberto Mondello e all’inserimento tra i titolari di Gazzè e Arena. Partono forte i padroni di casa che costruiscono la prima occasione al terzo minuto. Mondello, sulla sinistra, crossa dentro per Arena che di testa la manda alto. Al 18’ i giallorossi vanno vicini al vantaggio. Cannavò imbuca per Arena che viene anticipato, il pallone arriva a Mondello che calcia a colpo sicuro da posizione ravvicinata ma D’Amico è provvidenziale con la sua parata. La Messana controlla il match ma non riesce a sbloccarla e al 35’ rischia su una palla persa che favorisce Salerno, ma il pallone messo in mezzo viene bloccato da Ferrara. Due minuti dopo risponde Giosuè Bonasera su azione personale ma il tiro termina sul fondo. Al 42’ ci prova Marguglio per il Mistretta ma la manda sopra la traversa. Sul ribaltamento di fronte, Giosué Bonasera mette una ghiotta palla in mezzo ma Arena manca il controllo a pochi passi dalla porta. Poco dopo arriva anche il palo di Cannavò su cross di Fragapane, ma il gioco era fermo per fuorigioco. Lo stesso attaccante è sfortunato anche al 45’ quando insacca ma viene tutto annullato ancora per offside.

Si riparte con gli stessi ventidue in campo ma mister Cosimini capisce che deve cambiare qualcosa in avanti ed aumenta il peso offensivo con Barbera e Sonko per Arena e Mondello nei primi minuti della ripresa. La prima occasione nitida arriva al ventesimo con il colpo di testa di Fragapane che trova la pronta respinta di D’Amico. In una partita bloccata, serve la giocata del singolo che arriva al 25’: ci pensa Barbera a sbloccare la sfida direttamente su punizione con uno splendido destro che non lascia scampo al portiere avversario. Al 36’ la Messana chiude i giochi su calcio di rigore guadagnato da Giosué Bonasera. Dagli undici metri si presenta Cannavò che non sbaglia. Lo stesso attaccante va vicino alla doppietta al 39’ ma il suo tiro termina di poco fuori. Il Mistretta si fa rivedere al 47’ con Rinaldi che spreca una buona occasione. Ci prova in extremis anche il capocannoniere del campionato Salerno su punizione ma Ferrara para. Allo scadere, allora, la Messana cala il tris: azione personale del classe 2007 Sottile, subentrato nel finale, che supera in dribbling un avversario e serve Barbera: deviazione vincente, doppietta personale e 3-0 finale. Messana sempre in testa con un punto di vantaggio sul San Fratello Acquedolcese e tra una settimana l’atteso scontro diretto tra le due dominatrici del campionato.

Tabellino

Marcatori: 25’ st Barbera, 36’ st Cannavò, 49’ st Barbera.

Arbitro: Daniele Parisi di Acireale

Assistenti: Manuele Finocchiaro di Acireale e Agatino Simone Ciaffaglione di Catania

Ammoniti: Giuseppe Bonasera (ME), Salerno (MI), Cannavò (ME), Lipari (MI), Rinaldi (MI), Gazzè (ME),

Recupero: 2’ pt – 4’ st

Messana: Ferrara, Giosuè Bonasera, Fragapane, Gazzè, Crisafulli, Misiti, Giuseppe Bonasera, Ferraù, Arena (4’ st Barbera), Cannavò (44’ st Sottile), Mondello (11’ st Sonko) A disposizione: Crupi, Tricamo, Ardiri, Viscuso, Gargiulo Allenatore: Giuseppe Cosimini

Città di Mistretta: D’Amico, Jatta (26’ st Sebastianelli), Gagliano, Diaz, Salerno, Rinaldi (47’ st Campo), Ramos Ducure, Belbruno, Lipari (21’ st Moisello), Gambino (44’ st Marchese), Marguglio (30’ st Provenzale) A disposizione: Fallaci, Presti, Jinkang Allenatore: Antonio Marguglio.

Immagine in evidenza di Filippo La Rosa

