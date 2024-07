Promozione. L’Atletico Messina attivo sul mercato, ingaggiato l’esperto Trovato

La squadra si prepara al prossimo campionato di Promozione, ingaggiati Trovato, Di Natale e Foti. Confermati Previti, Vancheri, Cuscinà, Farina e Lembo

MESSINA – L’Atletico Messina sta allestendo un organico di tutto rispetto in vista del prossimo campionato di Promozione. La società annuncia con soddisfazione l’ultimo colpo: l’ingaggio di Salvatore Trovato. L’esperto, classe 1989, centrocampista con vocazione offensiva metterà qualità ed esperienza a servizio della squadra. Può agire in tutti i ruoli del centrocampo, con propensione naturale a offendere incidendo in zona avanzata con gol e assist.

Dopo le giovanili con Pompei e Messina Sud, il “Pappo” esordisce in Promozione con il Garden Sport (22 presenze e 9 gol) attirando le attenzioni del Catania. In Serie D veste le maglie di Adrano, Nissa e Acireale. Passa al Taormina in Eccellenza, prima di un biennio (tra D ed Eccellenza) con il Città di Messina. Segna 11 gol in 26 presenze con il Giarre nella stagione 2015/16, prima di andare al Gescal per quattro stagioni in Promozione con uno score di 36 reti. Poi passaggi con Città di Taormina, Valdinisi, Milazzo e Villafranca. L’ultima stagione alla Pro Mende in Promozione, andando in doppia cifra.

“Siamo orgogliosi di avere Salvo nella nostra squadra, sia per le sue doti da calciatore ma anche per i valori fuori dal campo come coerenza, umiltà e lungimiranza, dai quali molti avrebbero da imparare – commenta il vice presidente Raffaele Farina -. Ha sposato subito e con entusiasmo il nostro progetto, ritenendo la società solida e valida, per questo abbiamo la certezza che ci aiuterà tanto nel raggiungimento degli obiettivi di squadra, che sono nei risultati ma anche nella crescita del gruppo”.

Di Natale rinforzo offensivo e il jolly Foti

Tra i nuovi arrivi Simone Di Natale, classe 2004, è un rinforzo offensivo che può agire su tutto il fronte d’attacco, da trequartista, esterno, prima o seconda punta. Tecnica e struttura fisica, dovrà mostrare le proprie qualità in un campionato duro come la Promozione. Cresciuto tra Fc Messina e Città di Taormina, con la maglia del club ionico ha esordito in Eccellenza. Nella stessa categoria, la scorsa annata ha vestito la maglia del Milazzo. “Crediamo molto nelle qualità di Simone, il suo profilo rientra tra quelli di ragazzi con valori a cui dare fiducia – commentano i direttori Cucè e Rigano – Lui sa che dovrà ripagarla e dimostrare ciò che vale, questa per lui è un’occasione importante, da sfruttare a servizio della squadra”.

Altro innesto ufficiale annunciato qualche giorno fa per l’Atletico Messina è Antonio Foti. Classe 2000, autentico jolly che può agire in più posizioni tra difesa e centrocampo. Cresciuto nello Junior Club Curcuraci, ha poi vestito la maglia della Messana per sei stagioni, vincendo anche il campionato di Promozione nel torneo 2022/23. Nell’ultima annata un altro salto di categoria, ai playoff, con il Villafranca in Prima. “Siamo molto soddisfatti di accogliere Antonio – è il commento del direttore operativo Rigano -. Il suo profilo rispecchia ciò che cercavamo: duttilità in campo, capacità di integrarsi al gruppo, valori umani. Foti è ancora giovane ma ha già una esperienza importante, reduce da due campionati vinti da protagonista. Tassello nell’intelaiatura over sulla quale puntiamo nell’idea di squadra condiviso con la società e con mister Lucà”.

Confermati Previti, Vancheri, Cuscinà, Farina e Lembo

In precedenza la società aveva annunciato un pokerissimo di conferme. Gaetano Lembo, centrocampista classe 2005, fa parte di quegli atleti ancora under ma già con una buona esperienza alle spalle, sui quali la società punta e crede, per una crescita comune. Passato tra Segato, Giovanile Calcio Messina e Taormina prima del passaggio al Gescal in prima squadra, infine l’approdo all’Atletico Messina. Pronto a dare il proprio contributo in mediana.

Marcello Farina, jolly difensivo, classe 2004. Cresciuto nelle scuole calcio di Citta di Messina e Messina Soccer School, dopo il campionato Giovanissimi si trasferisce agli Allievi del Gescal ed esordisce nel suo primo campionato di Promozione nella stagione 2021/22 con mister Gaetano Di Maria in panchina, mentre nel successivo viene guidato da Michele Lucà, sempre al Gescal. Nella scorsa stagione il passaggio in biancazzurro, colori che difenderà anche nella prossima stagione

Valerio Cuscinà vestirà ancora la nostra maglia. Classe 2006, attaccante, in passato ha giocato con F24 Messina (U14 regionale), Fair Play (U15 regionale), Acr Messina (U17 nazionale) e Reggina (U17 nazionale). È al suo secondo campionato in biancazzurro, dopo la buona prima stagione in Promozione. “Valerio fa parte di quel blocco di ragazzi in cui crediamo e che siamo convinti dimostreranno sempre più le proprie qualità in un torneo comunque duro come la Promozione. Orgogliosi di averlo ancora con noi”, dice il ds Pasquale Cucè.

Rimane in biancazzurro anche Matteo Vancheri, classe 2005. Elemento under che gode della fiducia umana e della stima tecnica della società. Centrale difensivo, in passato ha vestito le maglie di Città di Messina, Giovanile Calcio, Taormina e Messana. È alla seconda stagione con i nostri colori.

A difesa della porta invece sarà ancora dell’Atletico Messina Antonio Previti, classe 2005. Primo tassello under di quella ossatura su cui il club continuerà a puntare, perché i risultati (salvezza e premialità) dicono che per la dirigenza resta la strada giusta da seguire. In passato ha vestito le maglie di Città di Messina, Academy Barcellona, Giovanile Calcio, Aga, Camaro e Reggina. È alla sua quarta stagione in Promozione con i nostri colori.