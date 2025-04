Camera di Commercio di Messina. Bilancio consuntivo 2024 chiuso in avanzo

Presentata l'anteprima delle linee strategiche dell’Ente per il triennio 2025/2028

Dopo dieci anni, la Camera di commercio chiude il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2024 con un avanzo di esercizio pari a 354.641 euro. «Nonostante l’esiguità del personale, è stato raggiunto un risultato molto importante», commenta il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina, subito dopo il Consiglio camerale svoltosi questa mattina.

«Sebbene gli oneri pensionistici ammontino a oltre 4 milioni di euro e appesantiscano il bilancio camerale in modo notevole – aggiunge – sono stati ottenuti ottimi risultati sia nell’organizzazione interna dell’Ente, sia nei servizi. E, con la rivalutazione dell’immobile, già peritata dall’Agenzia delle entrate e approvata in Giunta, si azzera anche il deficit patrimoniale, ottenendo un capitale netto positivo».

Nel corso del Consiglio, è stata presentata anche l’anteprima delle linee strategiche dell’Ente per il triennio 2025/2028, che confluirà in un documento finale. «Le linee strategiche confermano le iniziative già in itinere – precisa il presidente Blandina – e programmano quelle che saranno messe in cantiere, evidenziando il dinamismo della Camera di commercio su tutto il territorio provinciale».

Oltre ai diversi protocolli siglati con enti e associazioni per attuare sinergie in settori strategici della città e della provincia e ai progetti attualmente in corso, il documento si sofferma anche su nuove progettualità strategiche inerenti, tra l’altro, la valorizzazione del territorio e del turismo rurale, la promozione del turismo artigianale e la promozione di tutti i settori produttivi.