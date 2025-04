Il Messina lavora al Marullo, Buchel: “Conosciamo la nostra forza, della Juve mi interessa poco”

Il calciatore arrivato a stagione in corso e che ha ridisegnato il volto della squadra è concentrato, come i compagni, sulla "partita più importante" con la Juventus di domenica sera

MESSINA – Marcel Büchel classe 1991 è il centrocampista che ha ridisegnato le geometrie del Messina. Arrivato nel mercato di riparazione grazie allo splendido lavoro del direttore sportivo Domenico Roma ha portato sia tanta esperienza ma soprattutto tanta qualità. Calciatore indiscutibile tecnicamente che sin dalla prime uscite al “Franco Scoglio” ha illuminato la scena col suo mancino. Per lui dieci presenze fin qui, quasi tutte da titolare, e la consapevolezza di poter essere ago della bilancia con la sua visione di gioco e le sue giocate, un calciatore che l’ex mister Banchieri aveva definito “formidabile tecnicamente e tatticamente che io non leverò mai per scelta tecnica”.

Il numero 31 biancoscudato come tutta la squadra sta lavorando intensamente nelle ultime settimane per raggiungere l’obiettivo dalla salvezza che a questo punto deve passare dai playout. Questi però non sono ancora scontati e passeranno dalla partita di domenica sera, ore 20 in casa, contro la Juventus Next Gen. Proprio in vista di questa sfida Buchel ha dichiarato: “Penso sia la partita più importante e non c’è bisogno che lo dica io per capirlo e onestamente non ci interessa cosa succederà negli altri campi. Sono convinto e spero che verrano in tanti i nostri tifosi, più sono meglio è per noi, ci danno forza in più”.

In vista della partita con la Juventus

Il centrocampista ha proseguito dicendo: “Sarà una bella partita, la Juve è una squadra con ottimi giocatori ma gioca per obiettivi diversi in campionato, la Juve gioca per altro e mi interessa poco di loro, dobbiamo pensare solo a noi stessi. Questa partita va affrontata con la consapevolezza giusta per il momento, sappiamo cosa possiamo fare e la nostra forza. Se mettiamo in campo quello che siamo davvero mettiamo tutti in difficoltà, il gol mi manca e mi piacerebbe farlo, per quanto riguarda i giudizi personali ne parlerò solo a salvezza ottenuta. Abbiamo voglia di allenarci e stare insieme, anche nelle partitelle questo si vede ed è importante”.

L’allenamento odierno a Bisconte

La squadra si è allenata in un clima gioviale al Marullo di Bisconte, agli ordini di mister Antonio Gatto che ha poi schierato i suoi in una partitella a metà campo. La voglia di pensare al pallone e non ai guai societari era evidente con i calciatori che volevano vincere a tutti costi la partitella tanto da ribellarsi quando mister Gatto aveva fischiato la fine, al chi segna vince un bel tiro a giro di Tordini ha fatto calare il sipario. Fuori dal campo poi una piccola festa con qualcosa da mangiare per stare tutti insieme.

Simpatico siparietto nell’intervista post allenamento con Büchel che mostra il suo carattere da guerriero quando gli viene chiesto come stesse. Il calciatore da quando è arrivato ha da subito iniziato da titolare, saltando però il Benevento per infortunio e poi in tre partite consecutive non è partito titolare: Cavese, subentrando a gara in corso; Catania, praticamente sfidata senza lui e Crimi squalificato; e Giugliano, dove però è entrato dopo neanche un quarto d’ora dopo l’infortunio ad Haveri ed è stato decisivo procurandosi il rigore poi trasformato da Luciani del momentaneo 1-1. Dopo quella è seguita la sfida vinta con il Team Altamura dove ha giocato da titolare con quella che è sembrata essere una fasciatura sulla gamba sinistra, l’ex allenatore Banchieri dopo quella partita nella conferenza stampa aveva elogiato il centrocampista austriaco-liechtensteinese aggiungendo dopo il “non lo leverò mai per scelta tecnica” che “quando esce è perché sopravviene un problemino”. La partita successiva, contro il Sorrento, l’ha saltata perché squalificato e nel turno seguente il Messina ha riposato forzatamente perché doveva giocare contro la Turris, nel ritorno in campo a Foggia altra grande partita di Buchel, che come i compagni avrà sicuramente giovato delle giornate di riposo.