Promozione. Messana corsara a Monforte, Atletico sconfitto dalla Pro Mende

Seconda vittoria consecutiva in campionato per la Messana che sale in vetta alla classifica del campionato di Promozione a punteggio pieno. Dopo l’ottimo esordio contro la Nuova Rinascita Patti, i ragazzi di mister Cosimini firmano il blitz anche a Monforte San Giorgio. Nella sfida di cartello del weekend, i giallorossi superano a domicilio i quotati avversari. Un nuovo successo per 3-0, dopo quello di sette giorni fa, che mette in evidenza non solo tutto il potenziale offensivo della squadra ma anche la grande attenzione nella fase difensiva. A sbloccare il match ci pensa il giovane Ventra mentre, nella ripresa, si scatena Gargiulo con una doppietta da incorniciare.

Per l’altra squadra cittadina impegnata nello stesso girone, l’Atletico Messina, arriva una sconfitta, la seconda consecutiva e la prima in campionato davanti al proprio pubblico contro la Pro Mende. La doppietta di D’Amico, la seconda rete su rigore, stende i biancazzurri di mister Lucà. La classifica vede giallorossi a punteggio pieno insieme a Santangiolese, Città di Villafranca e Orlandina. Città di Mistretta ancora imbattuta in campionato a quattro punti, in cerca della prima vittoria Sant’Alessio, Nuova Rinascita e Aluntina, ancora a secco di punti Valdinisi, Città di Galati e Atletico che è l’unica squadra a non aver ancora segnato reti in campionato. Nel prossimo turno la Messana torna in casa contro la Santangiolese, Atletico Messina impegnato a Sant’Alessio Siculo.

Monforte San Giorgio – Messana 0-3

Per il big match della seconda giornata di campionato, mister Cosimini conferma gran parte delle scelte effettuate all’esordio. Davanti all’estremo difensore Ferrara, agisce il trio composto da Tricamo, Misiti e Fragapane. A centrocampo Gargiulo e Ferraù vengono affiancati, sugli esterni, da Giosué Bonasera e Mondello. In avanti Anthony Arena a supporto di Cannavò e Ventra. Fase di studio nei primi dieci minuti di gioco con le due squadre che si fronteggiano senza esporre il fianco all’avversario. Messana che si fa vedere al 15’ con un punizione tagliata di Mondello che si spegne sul fondo. E’ il preludio al goal che arriva quattro minuti dopo. Dalla sinistra è proprio Mondello a pescare in area Ventra che, sul secondo palo, deposita in rete. Sulle ali dell’entusiasmo, i giallorossi continuano ad attaccare. Al 25’ la squadra di mister Cosimini va vicina al raddoppio. Azione corale che coinvolge Ventra e Gargiulo con lo scarico per Bonasera che batte a rete ma la difesa respinge provvidenzialmente in angolo. La risposta del Monforte arriva al 39’ con il colpo di testa pericoloso di Assenzio che si perde sul fondo da angolo battuto da Isgrò. Al 42’ la Messana si rende pericolosa con un pimpante Ventra che tenta il tiro a giro dal limite dell’area e sfiora la doppietta personale. E’ l’ultima emozione del primo tempo che si chiude con due minuti di recupero.

La Messana riparte con il piede sull’acceleratore. Al 3’ Ventra calcia dai 25 metri, sorprendendo tutti, e colpisce il palo esterno. Passano tre giri di lancette e la gara si infiamma. Il Monforte reclama un calcio di rigore dopo una punizione di Dall’Oglio, l’arbitro lascia proseguire con la Messana che si scatena in contropiede: Gargiulo mette in mezzo per Bonasera che si divora il raddoppio calciando alto da distanza ravvicinata. La seconda rete ospite si materializza al 21’ con il colpo di testa vincente di Cannavò su punizione di Ferraù: il gol, tuttavia, viene annullato per posizione di fuorigioco. Al 28’ ci prova il Monforte direttamente da calcio di punizione ma il tentativo di Venuti è alto. Passano dieci minuti e la Messana chiude i conti. Azione manovrata dei giallorossi che coinvolge Ardiri e Cannavò, assist del capitano per Gargiulo che insacca. Giornata da incorniciare per il centrocampista che, al 44’, trova anche la doppietta personale con un preciso mancino dopo essersi liberato di un paio di avversari. Dopo quattro minuti di recupero si chiude il match: 0-3 il punteggio finale.

Tabellino

Monforte San Giorgio-Messana 0-3

Marcatori: 19’ pt Ventra, 38’ st Gargiulo, 44’ st Gargiulo.

Monforte San Giorgio: Campanella, Merlino (37’ st Aricò), Dall’Oglio, Leo, Trimboli (46’ st Laquidara), Spadaro, Cid Melendez (13’ st Errante), Rasà (13’ st Venuti), Assenzio, Isgrò, Scattareggia (31’ st Carpentieri). A disposizione: Celona, Lo Presti, Giorgianni, Bartuccio.

Allenatore: Salvatore Cambria

Messana: Ferrara, Gio. Bonasera, Fragapane, Gargiulo (45’ st Viscuso), Tricamo, Misiti, Ventra (34’ st Barbera), Ferraù, Arena (18’ st Ardiri), Cannavò, Mondello (7’ st Giu. Bonasera). A disposizione: Crupi, La Rosa, Dottile, Busà, Crisafulli.

Allenatore: Giuseppe Cosimini

Arbitro: Fabrizio Ferlazzo di Palermo

Assistenti: Giovanni D’Agostino e Andrea Patti di Acireale

Ammoniti: Isgrò (MSG), Merlino (MSG), Dall’Oglio (MSG), Trimboli (MSG), Misiti (M), Bonasera (M), Mondello (M), Gargiulo (M), Ferraù (M)

Recupero: 2’ pt – 4’ st

