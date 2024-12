Promuovere territorio e imprese con i sistemi digitali. Forum a Messina

L'evento presenterà progetti virtuosi e casi studio innovativi, per favorire la crescita delle imprese locali e del territorio attraverso i sistemi digitali

Proporre soluzioni digitali idonee a promuovere i progetti d’impresa e a valorizzare il territorio. Questo è lo scopo di “Connessioni Digitali”, il Forum che si svolgerà, giovedì prossimo 19 dicembre alle ore 10,30 nella Sala della Consulta della Camera di Commercio di Messina. L’incontro è organizzato da Digitrend, azienda leader nel settore della comunicazione e della tecnologia digitale, in partnership con Tempostretto. Cofinanziata dalla Regione Siciliana – Assessorato per le Attività Produttive, nell’ambito del progetto “Sicilia che piace”, l’iniziativa prevede la compartecipazione dell’ente camerale presieduto da Ivo Blandina.

Storie d’impresa e idee di sviluppo con il digitale

Il Forum si propone di accrescere le competenze delle imprese sull’uso dello storytelling e delle tecnologie digitali, per rafforzare la loro competitività e aprirle a più ampie opportunità di mercato. In un confronto aperto, le testimonianze concrete di imprenditori e rappresentanti di organizzazioni di categoria offriranno spunti interessanti sul modo con cui le nostre aziende affrontano la sfida digitale e consentiranno di capire meglio come assecondare i loro programmi di crescita tramite le opportunità offerte dai sistemi evoluti di comunicazione e di promozione. Gli interventi di docenti universitari, inoltre, risulteranno utili a inquadrare gli intenti di sviluppo aziendale e territoriale in un contesto tecnologico in continua evoluzione.

Parteciperanno al Forum:

Tre incontri per avvicinare le imprese al digitale

Il Forum di Messina si inserisce in un ciclo di tre incontri finalizzati ad avvicinare sempre di più le imprese alle tecnologie e delle piattaforme digitali. Tutte le iniziative hanno come particolare riferimento i tre Ambiti della Strategia Regionale dell’Innovazione per la Specializzazione Intelligente S3 Sicilia: Ambiente, Risorse Naturali e Sviluppo Sostenibile; Agroalimentare; Turismo, Cultura e Beni Culturali.

La prima delle due iniziative si è svolta venerdì 13 dicembre presso Innovation Island. Dopo quella di Messina. Venerdì 20 dicembre si torna a Palermo, presso BlogSicilia (via Castellana Bandiera 4/a).

Per ulteriori informazioni, invitiamo a consultare il sito web www.informazionesicilia.it