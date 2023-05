Prosegue l'opera di risanamento, consegnati 19 alloggi. L'emozione degli assegnatari - Tempostretto

Presenti tra gli altri il vicesindaco con delega al Risanamento Mondello e il sub commissario straordinario Marcello Scurria

MESSINA – Prosegue l’opera di risanamento. Un’altra tappa importante è stata compiuta questa mattina con la consegna di 19 alloggi. La cerimonia ha avuto luogo presso l’ex Caserma Forestale di Camaro, sede della struttura commissariale per il Risanamento, in un clima di serenità ed entusiasmo, alla presenza del vicesindaco con delega al Risanamento Salvatore Mondello, del sub commissario straordinario Marcello Scurria e del CdA di Arisme Vincenzo la Cava e Francesca Martello. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Federico Basile. “Continuiamo ad andare avanti con forza e determinazione – ha esordito il primo cittadino – nell’ambizioso progetto di liberare la nostra amata Messina dalle baracche. Oggi è stato raggiunto un nuovo importante traguardo, con la consegna di un numero significativo di alloggi che porteranno un cambiamento epocale nella vita di tanti nostri concittadini”.

La gioia degli assegnatari

“E’ stato molto emozionante – ha proseguito il vicesindaco Mondello – vedere la felicità stampata negli occhi dei tanti assegnatari, realizzando di avere contribuito al cambiamento radicale delle loro vite. Per questo non posso che ringraziare l’avvocato Scurria e il CdA di Arisme per il grande impegno profuso con professionalità e abnegazione. Sono questi i momenti in cui mi onoro di servire la mia città, godendo del complessivo processo di evoluzione ormai tangibile, per il quale lavoriamo ogni giorno. C’è ancora molta strada da fare e metteremo tutto l’impegno possibile, per riuscire ad imprimere una svolta decisiva, fatta di sviluppo e progresso”.